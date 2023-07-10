Мэр Казани поручил усилить полив зеленых насаждений

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Главы администраций районов Казани и Комитет внешнего благоустройства в условиях сохраняющейся пока аномально жаркой погоды должны усилить полив зеленых насаждений, особенно — недавних посадок. Такое поручение дал на деловом понедельнике глава города Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Я вижу, что активно работают предприятия благоустройства и озеленения. Но чтобы молодые деревья не засохли от жары, к вам большая просьба — необходимо усилить полив», — подчеркнул мэр.

Всего на данный момент в Казани застройщики получили 449 распоряжений о компенсационной посадке. Весной было выполнено 55 из них, остальные находятся в работе. Высажено более 2,6 тыс. деревьев, уложено почти 2 тыс. кв. метров газона, рассказал на совещании начальник городского Управления административно-технической инспекции Наиль Минвалеев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что мэру Казани пожаловались на закрытие перехода на улице Ершова.