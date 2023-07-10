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Циклон принесет в Татарстан похолодание на смену аномальной жаре
В ближайшие дни сместившийся с юго-запада циклон и его атмосферные фронты кардинально изменят погодные условия в Татарстане. Вызванную антициклоном аномальную жару сменит понижение температурного фона, сообщает Гидрометцентр РТ.
На выходных среднесуточные температуры в республике превышали норму на 6-7 градусов. Завтра, 11 июля, в регионе еще сохранится жаркая погода, но затем в Татарстан наконец-то придет долгожданная прохлада.
В среду, 12 июля, кое-где ожидаются кратковременные дожди и грозы с сильными порывами ветра. Ночью температура воздуха составит от 11 до 16 градусов тепла (на востоке региона — до +21 градуса). Днем она «под влиянием тыловой части циклона» не превысит +18, +23 градусов, отмечают синоптики.
В четверг, 13 июля, в республике сохранится неустойчивая погода, местами пройдут кратковременные дожди. В ночные часы ожидается от 9 до 14 градусов тепла, в дневные — от 19 до 24 градусов.
Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу, субботу и воскресенье, 14, 15 и 16 июля, в Татарстане сохранится прохладная погода. Температура воздуха будет равняться 10–15 градусам тепла в темное время суток и 20–25 — в светлое. Местами по-прежнему вероятны небольшие кратковременные дожди.
Ранее профессор Казанского федерального университета, доктор географических наук Юрий Переведенцев рассказал о долгожданном похолодании, надвигающемся на Татарстан.
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