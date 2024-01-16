Мэр Казани оценил вторую в городе учебно-тренировочную квартиру для детей с РАС

Фото: kzn.ru

В Советском районе столицы Татарстана в полную силу заработала вторая в городе учебно-тренировочная квартира для детей с ментальными нарушениями (в тестовом режиме объект на улице Минская открылся еще осенью прошлого года). Квартиру осмотрел мэр Казани Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Спасибо главе района Роману Рамизовичу [Фатхутдинову], что в Советском районе начала работу уже вторая учебно-тренировочная квартира. Еще одно такое пространство в скором времени откроется в Кировском районе. Необходимо, чтобы в каждом районе были такие квартиры в помощь родителям и детям с ментальными нарушениями», — подчеркнул глава города.

В квартире каждый день работают четыре сотрудника — супервизор, куратор и два старших специалиста, а также четыре тьютора и студенты Казанского педагогического колледжа и Казанского медицинского университета. В этом контексте мэр отметил важность привлечения к работе с детьми с расстройствами аутистического спектра (РАС) будущих специалистов в этой сфере.

Фото: kzn.ru

«Ваша работа будет востребована в будущем. Мы будем открывать квартиры, они будут отличаться, потому что с опытом приходят новые знания. Создадим те условия, которые необходимы для эффективного обучения детей с РАС. Прирастайте педагогами, наставниками и тренерами, узнавайте, что нового есть в нашей стране и за ее пределами, чтобы мы могли охватить как можно больше таких семей», — обратился он к работникам проекта «Путь к жизни».

Две работающие сейчас в Казани тренировочные квартиры для людей с ментальными нарушениями находятся в совместном ведении администрации Советского района и МГОО «Просто другие», помещения выделил муниципалитет. Вторую квартиру (на Минской) привели в порядок к осени 2023 года за 7 млн рублей, полученным от Фонда президентских грантов.

Руководитель учебно-тренировочной квартиры Светлана Сафиуллина пояснила, что благодаря открытию второго объекта удалось увеличить возрастной порог. Теперь, по ее словам, пространства «Путь к жизни» могут посещать дети в возрасте от 16 до 18 лет. Увеличился и охват целевой аудитории, с 60 до 150 человек, выросло число направлений обучения.

Фото: kzn.ru

Здесь дети с РАС и их сиблинги получают бытовые, творческие и профессиональные навыки. За счет совместного времяпровождения они становятся ближе друг к другу, и нормотипичные дети перестают стесняться своих родных, отметила руководитель объекта.

В завершение встречи Ильсур Метшин вручил Светлане Сафиуллиной сертификат в размере 100 тыс. рублей на приобретение оборудования.

Согласно решению мэра, подобные квартиры должны появиться в каждом районе Казани (об этом на встречах с ним просили родители особенных детей). Первая открылась на улице Закиева в 2022 году, третью квартиру предполагается открыть в поселке Юдино.