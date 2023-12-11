В Кировском районе Казани появится учебно-тренировочная квартира для людей с ОВЗ

автор: t.me/mironov_kzn

В Юдино на улице Ильича откроют первую в районе учебно-тренировочную квартиру. Об этом сообщил глава администрации Кировского и Московского районов столицы РТ Сергей Миронов в своем телеграм-канале.

«Здесь квалифицированные специалисты будут обучать детей с ментальными особенностями здоровья в возрасте от 7 до 14 лет простым навыкам: убираться, стирать, шить, готовить, ухаживать за цветами. Такие тренировки позволят им в будущем стать более самостоятельными в быту», — уточнил Миронов в посте.

По его словам, на данный момент в квартире идет ремонт. Впоследствии туда завезут мебель и все необходимое оборудование.