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В Кировском районе Казани появится учебно-тренировочная квартира для людей с ОВЗ
В Юдино на улице Ильича откроют первую в районе учебно-тренировочную квартиру. Об этом сообщил глава администрации Кировского и Московского районов столицы РТ Сергей Миронов в своем телеграм-канале.
«Здесь квалифицированные специалисты будут обучать детей с ментальными особенностями здоровья в возрасте от 7 до 14 лет простым навыкам: убираться, стирать, шить, готовить, ухаживать за цветами. Такие тренировки позволят им в будущем стать более самостоятельными в быту», — уточнил Миронов в посте.
По его словам, на данный момент в квартире идет ремонт. Впоследствии туда завезут мебель и все необходимое оборудование.
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