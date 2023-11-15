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В Казани открылась еще одна тренировочная квартира для людей с ментальными нарушениями
В Казани на ул. Минской в доме №20 открылась вторая учебно-тренировочная квартира «Путь к жизни». Ее цель – помочь людям с ментальными нарушениями развить различные навыки для дальнейшей социализации, сообщает мэрия столицы РТ.
Квартира состоит из пяти помещений, которые оборудованы специальными визуальными материалами для выстраивания коммуникации и обучения детей. Их учат убираться, готовить, гладить, стирать и прочим бытовым вещам.
Специалисты также уделяют большое внимание развитию творческих способностей, обучению компьютерной грамотности.
Напомним, первая квартира открылась летом 2022 года на ул. Закиева в Казани.
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