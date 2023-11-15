В Казани открылась еще одна тренировочная квартира для людей с ментальными нарушениями

В Казани на ул. Минской в доме №20 открылась вторая учебно-тренировочная квартира «Путь к жизни». Ее цель – помочь людям с ментальными нарушениями развить различные навыки для дальнейшей социализации, сообщает мэрия столицы РТ.

Квартира состоит из пяти помещений, которые оборудованы специальными визуальными материалами для выстраивания коммуникации и обучения детей. Их учат убираться, готовить, гладить, стирать и прочим бытовым вещам.

Специалисты также уделяют большое внимание развитию творческих способностей, обучению компьютерной грамотности.

Напомним, первая квартира открылась летом 2022 года на ул. Закиева в Казани.