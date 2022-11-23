Капремонт моста по улице Назарбаева в Казани завершат раньше — в 2023 году

Мэр Казани Ильсур Метшин проверил, как проходит капитальный ремонт моста через озеро Нижний Кабан по улице Назарбаева. Движение нему было закрыто в конце сентября из-за появившихся трещин в опорах сооружения.

«Мост на улице Назарбаева – это одна из важных в Казани транспортных артерий, через которую проходит большое количество личного и общественного транспорта. Прошу набраться терпения автовладельцев, жителей города за доставленные неудобства, но ничто не вечно, и в Казани дороги, в том числе мостовые переходы, отработавшие свой срок, требуют капитального ремонта», – приводит цитату главы города пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Метшин отметил, что график строительства сформирован таким образом, чтобы завершить работы уже в следующем году, хотя изначально проект планировали реализовать в 2024-м. «На сегодня полностью демонтировали дорожное полотно. Кроме того, полностью вынесены сети связи и близятся к завершению работы по сетям электроснабжения», – подчеркнул градоначальник.

Заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев добавил, что после капремонта несущая нагрузка моста увеличится с 15 до 25 тонн на ось. Для предотвращения заторов на этом участке количество автомобильных полос увеличится с шести до восьми. Кроме того, появится велодорожка.

Работы на объекте ведутся круглосуточно. Каждый день здесь задействованы 22 рабочих и 10 единиц техники. На данный момент общий объем выполненных работ на мосту оценивается в 10%.

Изначально мост хотели закрыть частично – с сохранением двух полос для движения. Но эксперты провели обследование и зафиксировали трещины в опорах. После чего было решено прекратить движение транспорта по всем полосам во избежание аварийных ситуаций

Ранее «Татар-информ» сообщал, что пролеты для аварийного моста через озеро Нижний Кабан уже подготовлены и привезены в Казань.