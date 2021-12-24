Мэр Елабуги извинился за резкие слова о непривитых пенсионерах

Глава Елабужского района Татарстана и мэр Елабуги Рустем Нуриев попросил прощения за резкие слова, сказанные им в адрес пенсионеров, которые не вакцинировались от коронавируса.

Соответствующий комментарий распространил отдел по работе со СМИ районной администрации. До этого резкие реплики руководителя муниципалитета, сказанные на одном из заседаний местного оперативного штаба, были растиражированы некоторыми медиа республики.

«Глубоко сожалею, что мои эмоциональные слова исказили истинный смысл моих переживаний. Приношу искренние извинения всем, кого задели эти слова. Они продиктованы исключительно тревогой за жителей Елабуги», — подчеркнул Нуриев.

«Для меня лично как мэра Елабуги вопрос защиты людей от коронавируса — самый важный и актуальный сегодня. Особенно когда речь идет о жизни и здоровье старшего поколения», — объяснил свою несдержанность глава города и района.

«Мы прилагаем всевозможные усилия, чтобы остановить эту заразу», — резюмировал Рустем Нуриев, обратив внимание на продолжающуюся борьбу с пандемией Covid-19.

Согласно данным на 24 декабря 2021 года, с начала пандемии в Татарстане официально подтверждены 42 060 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 35 497 жителей республики, причем 170 излечились за минувшие сутки.

Вакцинированы в общей сложности 2 275 162 татарстанца, прирост числа вакцинаций за день составил 4020. Обеими дозами привиты уже 1 859 785 человек. Ревакцинировались 126 225 человек (при этом 2447 из них получили бустерные дозы за минувшие сутки).

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал виновными в смертях от Covid-19 не поверивших в серьезность болезни.