Мэр Челнов высказался о новых маршрутах: Окончательное решение пока не приняли

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании прокомментировал новые маршруты в городе, таким образом отреагировав на массовые нарекания жителей. Руководитель города подчеркнул, что рекомендации московского разработчика взяли за основу, но окончательное решение по маршрутам еще не принято.

«С 1 января идет работа по измененным, а по ряду направлений — обновленным автобусным маршрутам. Поступает достаточно большое количество обращений жителей нашего города», — признал градоначальник.

По словам мэра, городские власти договорились внимательно рассматривать каждое обращение.

«Каждому обращению должно быть большое внимание. Это касается руководителя исполнительного комитета, Горкоммунхоза. Окончательной пока транспортной схемы мы не имеем. Мы ее соответствующим документом должны будем через определённый период времени утвердить», — сообщил Магдеев.

В Челнах 1 января частные перевозчики с маршрутов ушли, у них закончился контракт.

«Мы пока временно перевозим пассажиров автобусами большой вместимости силами муниципального унитарного предприятия. После того, как окончательно мы получим все обращения, замечания, сформируем общую сетку городских автобусных маршрутов. И в первом квартале 2025 года с учетом всех пожеланий, обращений сформируем окончательный вариант сетки городских автобусных маршрутов», — обозначил мэр.

Магдеев поручил и дальше работать в плане отработки всех предложений, которые поступают от горожан.

«Где-то есть новые маршруты, о них нужно говорить, где-то существующие маршруты нужно удлинить, где-то ряд маршрутов необходимо объединить, — это такая повседневная работа. Поэтому Горкоммунхоз вместе с Управлением ЖКХ и руководителем исполкома отрабатывайте все замечания людей. Они должны учитываться, браться в работу, ну и, безусловно, необходимо оперативно вносить коррективы», — поручил руководитель города.

За основу берутся предложения, которые поступили от разработчика — московского научно-исследовательского института. Впрочем, «это не догма», отметил мэр.

«С учетом ситуации мы сами должны принять решение о том, какая маршрутная сеть у нас должна быть. Лицензированный научный исследовательский институт провел такие работы. Мы обязаны были по закону заказать через аукцион научную организацию. Только после того, как у нас будет разработанная маршрутная сеть, мы имеем право участвовать во всех федеральных и республиканских программах. Мы свою городскую сеть знаем», — заявил Магдеев.

Он напомнил, что у исполнительного комитета нет полномочий проводить обследование транспортной сети.

«Поэтому мы 5 или 6 лет тому назад привлекали через аукцион петербургскую организацию. В этот раз, через определенный период, провели аукцион. НИИАТ делал маршрутную сеть для многих областных городов. Но еще раз говорю — решение принимаем мы. Основа есть, но с учетом практики, обращений, мы окончательное решение пока не приняли», — подчеркнул Магдеев.

До этого работа московского института в Челнах вызвала массовые жалобы среди горожан. Челнинцы создали петицию с требованием вернуть прошлые схемы проездов маршрутов. Кроме того, жители пишут комментарии с просьбой помочь и поддержать их на странице приемной председателя СК России Александра Бастрыкина в соцсетях.

Ранее они пожаловались на новые маршруты Раису Татарстана Рустаму Минниханову. Накануне руководитель исполкома Фарид Салахов заявил, что часть маршрутов по просьбе горожан снова откорректировали, а 26-й и вовсе вернули.

«Изменение маршрутной сети во все времена вызывает определенные нарекания, обращения. Не надо из этого делать трагедию. Нужно учитывать обращения людей», — заявил Магдеев.

Ранее мэр Автограда объяснил нововведения в городе необходимостью оптимизации маршрутной сети: город разрастается, появляются новые районы — в связи с чем и назрела необходимость новых маршрутов.

Также Магдеев поблагодарил руководство страны и республики за поддержку автобусами большой вместимости. Сейчас их 135, в целом же городу нужно 200.