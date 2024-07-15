Мэр Челнов: «Российскую армию невозможно победить»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» заявил, что трудности только сплотили людей и что российскую армию невозможно победить.

«Сплочённость общества закладывается здесь и сейчас. Люди в условиях специальной военной операции сдают определённый жизненный экзамен. И вот эта сплочённость закладывается сегодня всеми теми действиями, которые делают жители города Набережные Челны, муниципалитеты Республики Татарстан, главы городов и районов. Мы реальными действиями, поддерживая семьи военнослужащих и наши шефские воинские части, закладываем то самое единство, общество, которое будет жить и работать после специальной военной операции. Наши усилия по поддержке семей и воинов — это как раз наш с вами вклад, фундамент в сильное, мощное и монолитное сообщество», — отметил градоначальник.

Всем, кто в эти минуты решает вступить в армию победы, Магдеев адресовал самые добрые пожелания.

«Это мощная сила. Это сила, которая поддерживается нашим многонациональным народом. Это сила, которую никогда никто не сможет победить. И я думаю, что все то, что сегодня делается государством и муниципалитетами, все это приближает нашу общую победу», — заявил Магдеев.

Ранее Наиль Магдеев рассказал, как Челны помогают бойцам спецоперации и их семьям.

Напомним, что в 8.00 в Татарстане начался телемарафон «Вступай в армию Победы». За 12 часов студию посетят более 60 гостей, в том числе участники специальной операции, волонтеры, медики, главы районов, артисты и многие другие. Также зрителей ожидают выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, фильмы из цикла «Наши Герои», рассказы о различных мерах поддержки, положенных бойцам и их семьям.

Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн — в официальном сообществе Республики Татарстан во «ВКонтакте».

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.