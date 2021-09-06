Мэр Челнов поручил ускорить подготовку к подаче тепла

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на традиционном совещании в городской администрации поручил ускорить подготовку к отопительному сезону. Об этом пишут «Челнинские известия».

«По прошлогоднему графику мы должны были бы уже на следующей неделе дать тепло. Но в этом году пока неизвестно, когда дадим, — всё будет зависеть от погоды», — констатировал глава Автограда.

Несмотря на подобную неопределенность, Магдеев подчеркнул: «Но всё равно, за неделю все объекты должны быть готовы к тому, что в них дадут тепло».

В прошлом году отопительный сезон в Челнах начался 15 сентября. В этот день тогда тепло запустили на социальные объекты.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что профессор КФУ Юрий Переведенцев предупредил об аномально холодной неделе из-за арктического вторжения. По данным Минстроя РТ, к 4 сентября в Татарстане готовность котельных к отопительному сезону превышала 99%.