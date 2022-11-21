«Оправдываться потом — дело последнее»: Магдеев поручил при уборке снега помнить о люках

Первый обильно выпавший снег стал предметом обсуждения на аппаратных совещаниях в городах Закамья. Мэр Челнов Наиль Магдеев поручил проверить все крышки колодцев в городе, а глава Нижнекамского района Рамиль Муллин устроил рейд и раскритиковал припаркованные на обочине вахтовые автобусы заводов.

Наиль Магдеев напомнил, что бич прошлого зимнего сезона в Автограде — сдвинутые крышки люков после работы снегоуборочной техники Фото: nabchelny.ru

Бич прошлого зимнего сезона в Автограде — сдвинутые крышки люков после работы снегоуборочной техники

Аппаратное совещание в Набережных Челнах началось с поручений мэра Наиля Магдеева службам города обеспечить безопасность жителей. Он напомнил, что бич прошлого зимнего сезона в Автограде — сдвинутые крышки люков после работы снегоуборочной техники. По этой причине в открытые колодцы дважды провалились малолетние дети.

Первый случай произошел 31 января в поселке ЗЯБ около 3-й детской поликлиники. В открытый канализационный люк угодил шестилетний мальчик. К счастью, ребенка быстро вытащил отец и малыш не пострадал. Но его мать рассказала, что ребенок испытал большой стресс.

Инцидент с мальчиком проверила Прокуратура Татарстана. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что ЧП произошло из-за ненадлежащего выполнения должностных обязанностей завхозом поликлиники. Руководителю медицинского учреждения выписали представление с требованием привлечь виновного к дисциплинарной ответственности.

Спустя пять дней, 4 февраля, в открытый люк провалилась восьмилетняя девочка. ЧП случилось на территории 65-го комплекса. Рядом с ней оказался одноклассник, который помог школьнице выбраться. Мама девочки пояснила, что колодец был неглубокий. Но при других условиях все могло сложиться более печально.

«Обратите внимание на колодцы во время очистки дорог. Общаясь с руководителями жилищно-коммунального комплекса и вообще с теми, кто несет ответственность, еще раз поставьте задачу» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нужно учитывать собственные ошибки и ошибки коллег»

Наиль Магдеев призвал руководителей организаций города следить за колодцами на подконтрольной им территории. Также он намекнул на санкции в отношении ответственных.

«Обратите на это внимание во время очистки дорог. Общаясь с руководителями жилищно-коммунального комплекса и вообще с теми, кто несет ответственность, еще раз поставьте задачу. Не ради формализма, а с тем, чтобы пошли и посмотрели», — поручил мэр первому заместителю руководителя исполкома Илье Зуеву.

Магдеев заметил, что у детей есть свойство быть активными.

«Тем более появился первый снег. Нужно учитывать собственные ошибки и просчеты коллег. В том случае был заведующий хозяйством, главный врач поликлиники. Понятно, у главврача немного другие задачи, но заместитель по административно-хозяйственной части получает зарплату, на работу ходит. Молодец, что с утра организует уборку снега, лед откалывает, но за хозяйством надо смотреть внимательно!» — напомнил мэр.

Он поручил в местах, где прошел трактор, внимательно смотреть, не зацепили ли под снегом крышку колодца или еще что-нибудь.

«Оправдываться потом перед руководителями правоохранительных органов, думаю, дело последнее. В первую очередь важны жизнь и здоровье детей. Да и взрослых тоже. Просьба, Илья Сергеевич (Зуев, — прим. Т-и) и все наши коллеги, — у вас большое количество объектов, на вашей территории все должно быть в порядке», — призвал Магдеев.

Илья Зуев доложил, что в настоящее время на дорогах Автограда работает 80 единиц техники предприятия автомобильных дорог, более 100 дорожных рабочих Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью г. Набережные Челны

«Я прошу посмотреть — пройдите, запишите. Каждый ребенок нам дорог, поэтому их нужно беречь. Задача взрослых — смотреть за городским хозяйством. Хозяйство складывается из большого количества объектов, которые имеют разных собственников. Это и „Челныводоканал“, и предприятие тепловых сетей. Обращаю внимание: сезон начинается. Поэтому внимательным образом необходимо организовать работу, чтобы исключить все неприятные моменты», — заявил мэр.

Первый замруководителя исполкома Илья Зуев доложил, что в настоящее время на дорогах Автограда работает 80 единиц техники предприятия автомобильных дорог, более 100 дорожных рабочих. МУП ПАД вышел на круглосуточный режим работы.

«Договорились с управляющими компаниями не считать, чей это снег»

Тщательнее и аккуратнее убирать снег в городе призвал глава Нижнекамского района Рамиль Муллин. «Пока больших снегопадов нет, поэтому есть возможность качественно убирать снег. Просьба – те темпы, которые вы закладываете в начале сезона, сохранить до конца», — призвал градоначальник.

Тщательнее и аккуратнее убирать снег в городе призвал глава Нижнекамского района Рамиль Муллин Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Руководитель исполкома Нижнекамска Камиль Назмиев указал на сложности с автомобилями, которые паркуются на проезжей части и мешают уборке снега. Свои машины бросают как владельцы легковых машин, так и водители грузовиков.

Рамиль Муллин поручил руководителю исполкома Нижнекамского района Роману Булатову поднять вопрос оставленных на обочине автомобилей на отчетном заседании комиссии БДД, а также провести рейд на проблемных территориях.

«Я вчера тоже проехался по городу. На улице Шинников стоят автобусы. Почему? Непонятно. Никак не можем найти место для вахтовых автобусов. Оставлять их на проезжей части неправильно. Я прошу вместе с ГИБДД проработать этот вопрос. Во-первых, это создает опасность на дороге и в целом неухоженность этой территории», — отметил Муллин.

Также, по словам градоначальника, с жителями нужно вести разъяснительную работу, чтобы они понимали, что происходит в городе. Например, у нижнекамцев возникает много жалоб по парковкам у магазинов.

«Но это не муниципальная территория, а этих торговых центров. По весне необходимо провести ревизию этих участков, а собственникам нужно сделать ямочный ремонт и привести их территории в порядок. Зимой самое главное, чтобы эти территории были вычищены. Мы договорились с управляющими компаниями не считать, чей это снег. Этот вопрос нужно держать на особом контроле», — отметил Муллин.

Руководитель исполкома Нижнекамска Камиль Назмиев указал на сложности с автомобилями, которые паркуются на проезжей части и мешают уборке снега Фото: e-nkama.ru

Кроме этого, он поручил не допускать незаконного складирования снега, что часто допускают промышленные предприятия. «Наша входная группа и так сегодня пока не такая красивая. Желательно, чтобы она не была завалена снегом», — сказал градоначальник.

Камиль Назмиев доложил, что сегодня в городе 12 машин работают по уборке проезжей части, две убирают снег в промышленной зоне, еще две работают с реагентами.

«Первоочередная задача — расчистка дорог проезжей части», — отметил докладчик.

«Новый год будет без салютов»

На совещании в Нижнекамске также было озвучено, что в городе приступили к новогоднему украшению улиц.

«Работу по оформлению к Новому году мы начали, — сообщил Муллин. — Праздник будем проводить, но с учетом специальной военной операции. Без помпы и салютов. Самое главное – проверить украшения, которые есть, и установить их. Украсить наши основные улицы и магистрали».

Градоначальник также обратился к главам сельских поселений с призывом украсить дворы, организовать внутридворовые праздники, а представителям бизнеса — красиво подсветить свои территории.

«Новый год — это праздник чуда, особенно для детей», — добавил он, отметив, что особое внимание нужно уделить детям мобилизованных граждан.

В центральном парке «Семья» Нижнекамска появилась новогодняя ель ярко-желтого цвета Фото: пресс-служба г. Нижнекамска

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов озвучил позицию республики по поводу празднования и оформления Нового года. В столице Татарстана установят столько же новогодних иллюминаций, что и прежде. Но средства из бюджета на эти цели тратить не будут. Руководитель республики также поручил при подготовке к новогодним мероприятиям уделить особое внимание детям участников военной спецоперации. Их пригласят в Казанский Кремль на театрализованные представления, а также на республиканскую елку в «Татнефть-Арену».

Фото на анонсе: nabchelny.ru