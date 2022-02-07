«Мороз по коже от увиденного!»: в Челнах накажут виновных в падении детей в люки

Сразу два ребенка провалились в канализационые люки в Набережных Челнах, колодцы оказались открытыми после работы снегоуборочной техники. Мэр Автограда Наиль Магдеев на аппаратном совещании призвал правоохранительные органы не «замазывать тему», найти виновных и наказать их по всей строгости закона.

«Крайним будет слесарь, года три получит»

Как сообщили на совещании, первый случай падения произошел 31 января в поселке ЗЯБ около 3-й детской поликлиники. В открытый канализационный люк угодил шестилетний мальчик, малыша из колодца вытащил отец. Мальчик был в грязи, испуганный, но, к счастью, не пострадал. Тем не менее, со слов его матери, ребенок испытал огромный стресс. Также мама мальчика отметила, что возле люка не было никаких предупреждающих знаков.

После этого случая жители Набережных Челнов оставили массу гневных комментариев в социальных сетях. «Крайним будет слесарь, года три получит», «Ужас какой-то», «Мороз по коже от увиденного!», «Еще и возле детской поликлиники, где детей нескончаемый поток!», «В 19-м комплексе мальчик так погиб несколько лет назад: пока его везде искали, он умирал под землей», — написали челнинцы.

Спустя пять дней, 4 февраля, в открытый люк провалилась восьмилетняя девочка. ЧП случилось на территории 65-го комплекса.

«Дочь сегодня провалилась. Ладно, одноклассник рядом был, она повисла, он ей помог выбраться. А если бы никого рядом не было? Он глубокий еще», — написала мама ребенка в соцсетях, приложив видео.

«Сейчас у них новая отмазка — всё на снегоуборщиков сваливать, которых нет», «Раньше на такие люки “сигналки” ставили, приваривали красные флажки, что сейчас это мешает делать? Или откапывают пусть, 4 на 4 метра, чтобы техника не трогала...», «Я все понимаю, что “Челныводоканал” мягко скажем, не очень хорошие ребята. Но детей-то научите тоже. Я своему каждый раз говорю, что можно провалиться в яму, в люк. И вообще не лезть вот в такие места, где не понятно, что под снегом», — отреагировали челнинцы.

Как сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев, надзорное ведомство начало проверку после случившегося.

«У любого происшествия есть фамилия, имя и отчество»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сегодня потребовал найти и наказать виновных в ЧП с колодцами, в которые провалились дети. На аппаратном совещании градоначальник поручил всем ответственным органам «не замазывать» эту тему.

Наиль Магдеев: «Завхоз он и в Африке завхоз! Он должен наблюдать за всем, что происходит! Чистили территорию, сдвинули колодец, вот и результат» Фото: управление информационной политики и по связям с общественностью г. Набережные Челны

Магдеев напомнил, что в обоих случаях крыши у колодцев были сдвинуты снегоуборочной техникой, а ответственные за них не проследили. В первом ЧП открытый люк находился возле детской поликлиники № 3.

«Там есть заведующий хозяйством. После работы техники он должен выйти, посмотреть, работу принять. Завхоз он и в Африке завхоз! Он должен наблюдать за всем, что происходит! Чистили территорию, сдвинули колодец, вот и результат. Во втором случае у ресурсоснабжающей организации („Челныгаз“, — прим. Т-и) беспечное отношение к своему хозяйству! Если необходимо привлекать к ответственности — административной или уголовной — вы не стесняйтесь! Жизнь любого гражданина дороже, чем сладкий сон какого-то безответственного работника», — эмоционально высказался мэр.

Первый замруководителя Илья Зуев сообщил, что 5 февраля со всеми сетевыми организациями и управляющими компаниями города было проведено совещание. «Все подробно обсуждено», — доложил Зуев.

Илья Зуев сообщил, что 5 февраля со всеми сетевыми организациями и управляющими компаниями города было проведено совещание Фото: управление информационной политики и по связям с общественностью г. Набережные Челны

Магдеев к концу дня потребовал «дать принципиальную оценку случаям с колодцами» и доложить, какие должностные лица понесли наказание. По его мнению, эти происшествия должны стать для всех уроком.

«Вы мне доложите, кто какое наказание понес. Это для всех должно стать уроком. Не замазывайте эту тему. Вот вы 5 февраля собрались. Разобрались? Результат-то какой? Кто наказан? — обрушился на Зуева мэр Набережных Челнов. — У любого происшествия, как говорил один исторический персонаж, есть фамилия, имя и отчество. Есть тот, кто отвечает и получает заработную плату за эксплуатацию этих колодцев. Надо с него спросить, я и прокурора попросил, чтобы внимание обратили на эти факты. Правоохранительные органы есть, надзорные. Учиняйте спрос! От строгости еще никто не умер. А то пообсуждали и забыли. Если органы не принимают меры, давайте им зададим вопросы. А так завхоза пожурили: „Ты больше так не делай“ <...> А у него в одно ухо влетело, в другое вылетело. Кадровые решения должны быть. Человек должен понимать, что на работу не просто так ходит. Каждый должен нести свой чемодан», — отметил мэр.

«Есть факты схода снега на автомобили»

Задачей номер один на этой неделе в Набережных Челнах остается уборка снега. Наиль Магдеев акцентировал внимание на усиление работ по очистке козырьков и крыш от снега.

«Есть факты схода снега на автомобили. Возникает вопрос, как можно так близко парковаться к жилому дому, что автомобиль получил повреждения. И вопрос к управляющей компании, как происходит так, что снег со льдом повреждает личный транспорт и может нанести увечья гражданину или ребенку?» — отметил градоначальник.

Наиль Магдеев акцентировал внимание на усиление работ по очистке козырьков и крыш от снега Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Он напомнил, что высота снежного покрова в этом году в два раза больше, чем в прошлом. «Снегопады будут, февральские бураны и метели у нас еще впереди, поэтому большая работа предстоит, немалые затраты, Илья Сергеевич. Город должен быть убран», — сказал Магдеев, обращаясь к Зуеву.

Первый замруководителя исполкома доложил, что в круглосуточном режиме на автомобильных дорогах города работает 110 единиц снегоуборочной техники и 90 рабочих. С начала года выполнено 23 тыс. рейсов, вывезено более 300 тыс. кубометров снега. Уборку дворов осуществляют управляющие компании, работают 1,2 тыс. дворников, привлекается более 130 единиц снегоуборочной техники.