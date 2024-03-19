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Мэр Челнов поручил оперативно выводить большие автобусы на маршруты
В Набережных Челнах автобусы большой вместимости проходят техническое освидетельствование. Мэр Автограда Наиль Магдеев на аппаратном совещании поручил первому заместителю руководителя исполкома Илье Зуеву оперативно поставить на учет новые автобусы в ГИБДД.
«Новые автобусы большой вместимости нужно поставить на шесть муниципальных маршрутов. Они должны быть образцом в части соблюдения интервалов движения — ожидание не более 25 минут. Автобусы нужно распределить на все шесть маршрутов и сделать так, чтобы они работали как часы», — дал поручение глава города.
Мэр также поручил создать условия для водителей автобусов.
Илья Зуев сообщил, что недавно запущенный автобусный маршрут пользуются большой популярностью и востребован горожанами. Новые автобусы в ближайшее время выйдут на рейсы.
Передача 36 больших автобусов марки «НЕФАЗ» состоялась 15 марта. Торжественное мероприятие прошло при участии мэра Наиля Магдеева и генерального директора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина. На сегодняшний день в Челны поступило 46 автобусов, осталось получить в этом году еще 44.
Транспорт вмещает до 100 человек, сидячих мест 29, они оборудованы всем необходимым для перевозки маломобильных групп пассажиров.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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