Мэр Челнов: «Наша помощь бойцам СВО – это ежедневная работа всего города»

На аппаратном совещании мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев выступил с речью, в которой поблагодарил предприятия, организации и учреждения города за активное участие в подготовке конвоев с помощью для участников специальной военной операции.

«Благодаря нашим организациям был сформирован очередной груз – транспорт, специальное оборудование и приборы, необходимые для выполнения боевых задач. Всё это направлено туда, где служат наши земляки», – подчеркнул Наиль Магдеев.

Он напомнил, что сегодня в зоне специальной военной операции находятся более 4 тыс. челнинцев. За все время было отправлено свыше 40 конвоев с помощью, и «эта работа будет продолжаться столько, сколько потребуется».

«Народ и армия едины – это не просто лозунг, а суть ежедневной работы нашего полумиллионного Автограда. Мы поддерживаем не только бойцов, но и их семьи. Это святая обязанность», – отметил мэр.

Он рассказал, что на минувшей неделе лично встретился с челнинцами, находящимися на передовой:

«Настроение у бойцов боевое, достойное воинов Вооруженных сил России. Тяготы службы они переносят с честью и достоинством. Жалоб нет. Каждый знает, зачем он там, – рассказал Магдеев. – Они благодарны всем, кто помогает: и за технику, и за приборы, и за посылки. Всё это на деле им помогает выживать и побеждать».

В завершение он поблагодарил руководителей предприятий и всех неравнодушных горожан за поддержку, а также отметил вклад руководителя исполкома Фарида Салахова и помощника мэра по вопросам противодействия коррупции Рамиля Файсханова в организацию этой масштабной работы.

«Эти люди не просто координируют, они ежедневно решают десятки сложнейших задач, ищут ресурсы, договариваются, доставляют. Спасибо всем, кто делает это своим делом», – отметил он.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее, в начале весны этого года, Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.