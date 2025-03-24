Мэр Челнов: Госпиталь ветеранов войн должен быть готов к росту обращений

На аппаратном совещании мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев рассказал о посещении госпиталя ветеранов войн и подчеркнул важность улучшения его материально-технической базы. Он отметил, что это лечебно-профилактическое учреждение играет ключевую роль в системе здравоохранения города и республики, оказывая медпомощь жителям северо-восточной части Татарстана, включая 19 городов и районов.

По словам мэра, с учетом текущей ситуации количество обращений от военнослужащих, завершивших службу, а также их семей постоянно растет. В частности, отмечается рост запросов на медицинскую и психологическую помощь.

«В связи с этим совместно с Минздравом Татарстана необходимо разработать меры по обеспечению госпиталя всем необходимым», – отметил градоначальник.

Магдеев подчеркнул, что вопросы медобеспечения решаются на республиканском уровне, так как касаются финансирования, кадрового обеспечения и организации работы учреждения.

Он призвал подготовить соответствующие обращения в Минздрав Татарстана и правительство республики, поскольку у муниципалитета недостаточно ресурсов для самостоятельного решения этих задач.

Кроме того, мэр сообщил, что военные комиссары подтверждают дальнейший рост обращений, поэтому необходимо заранее подготовиться к этим вызовам.

Он поручил провести детальный анализ текущего состояния госпиталя, рассчитать потребность в финансировании и обратиться за дополнительными средствами.

Магдеев также отметил, что в ходе визита в Санкт-Петербург он договорился с руководством Военно-медицинской академии имени Кирова: поручено организовать взаимодействие с этим учреждением, изучить возможность получения консультаций и медпомощи, а также использовать их опыт в системе обязательного медстрахования.

Завершая выступление, руководитель города подчеркнул, что вопрос укрепления госпиталя ветеранов войн требует активных действий и тесного взаимодействия с профильными министерствами, поскольку речь идет о жизни и здоровье военнослужащих.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников.

«У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.