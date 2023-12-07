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Мэр Альметьевска Тимур Нагуманов наградил героя, спасшего школьника на Городском озере
Глава Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов наградил героя, который спас провалившегося под лед школьника на Городском озере.
Церемония прошла на совместной 33-й сессии Совета Альметьевского района и заседании городского Совета.
Почетной грамотой Совета и исполкома района был награжден слесарь-ремонтник МУП «ГУАД» Руслан Сабаев. Горожанин был отмечен за активную гражданскую позицию и решительные действия.
«Это поступок человека с большой буквы! Самоотверженный, храбрый и благородный, Руслан Григорьевич стал примером для других. Гордимся!» — сказал Тимур Нагуманов.
Напомним, случай произошел 27 ноября. Во второй половине дня ученик начальных классов провалился под лед на Городском озере в Альметьевске, но благодаря быстрому реагированию сотрудника городской службы Руслана Сабаева, мальчик остался жив и здоров.
Ранее мэр Альметьевска рассказал о состоянии мальчика. По его словам, после падения под лед мальчик отделался общим переохлаждением тела.
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