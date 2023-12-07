Мэр Альметьевска Тимур Нагуманов наградил героя, спасшего школьника на Городском озере

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.

Глава Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов наградил героя, который спас провалившегося под лед школьника на Городском озере.

Церемония прошла на совместной 33-й сессии Совета Альметьевского района и заседании городского Совета.

Почетной грамотой Совета и исполкома района был награжден слесарь-ремонтник МУП «ГУАД» Руслан Сабаев. Горожанин был отмечен за активную гражданскую позицию и решительные действия.

«Это поступок человека с большой буквы! Самоотверженный, храбрый и благородный, Руслан Григорьевич стал примером для других. Гордимся!» — сказал Тимур Нагуманов.

Напомним, случай произошел 27 ноября. Во второй половине дня ученик начальных классов провалился под лед на Городском озере в Альметьевске, но благодаря быстрому реагированию сотрудника городской службы Руслана Сабаева, мальчик остался жив и здоров.

Ранее мэр Альметьевска рассказал о состоянии мальчика. По его словам, после падения под лед мальчик отделался общим переохлаждением тела.