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Происшествия 28 ноября 2023 08:36

В Альметьевске рабочий дорожной службы спас провалившегося под лед ребенка

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Житель Альметьевска спас провалившегося под лед ученика начальных классов. Глава Альметьевского муниципального района Тимур Нагуманов поблагодарил за быстрое реагирование сотрудника городской службы МУП «ГУАД». Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Накануне во второй половине дня ученик начальных классов провалился под лед на Городском озере в Альметьевске, но благодаря быстрому реагированию сотрудника городской службы Руслана Сабаева, мальчик остался жив и здоров.

Фото: t.me/nagumanovtd

«Хочу выразить свою благодарность и признательность Руслану Сабаеву за неравнодушие и героизм. Его действия спасли жизнь ребенку», – отметил Нагуманов.

Он также напомнил альметьевцам, что осенний лед до наступления устойчивых морозов не имеет прочности, и передвигаться по таким участкам крайне опасно для здоровья. «Поэтому я хочу напомнить всем жителям города быть бдительными и беречь себя на воде», – добавил глава.

#спасли ребенка #Альметьевск
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