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В Альметьевске рабочий дорожной службы спас провалившегося под лед ребенка
Житель Альметьевска спас провалившегося под лед ученика начальных классов. Глава Альметьевского муниципального района Тимур Нагуманов поблагодарил за быстрое реагирование сотрудника городской службы МУП «ГУАД». Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Накануне во второй половине дня ученик начальных классов провалился под лед на Городском озере в Альметьевске, но благодаря быстрому реагированию сотрудника городской службы Руслана Сабаева, мальчик остался жив и здоров.
«Хочу выразить свою благодарность и признательность Руслану Сабаеву за неравнодушие и героизм. Его действия спасли жизнь ребенку», – отметил Нагуманов.
Он также напомнил альметьевцам, что осенний лед до наступления устойчивых морозов не имеет прочности, и передвигаться по таким участкам крайне опасно для здоровья. «Поэтому я хочу напомнить всем жителям города быть бдительными и беречь себя на воде», – добавил глава.
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