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Общество 29 ноября 2023 13:17

Мэр Альметьевска рассказал о состоянии мальчика, провалившегося под лед в Городском озере

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Ученик начальной школы после падения под лед на Городском озере Альметьевска чувствует себя хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Мальчик отделался общим переохлаждением тела. Об этом в прямом эфире рассказал глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

Мальчика спас житель Альметьевска, сотрудник городской службы — МУП «ГУАД». «Еще раз хочется сказать огромное спасибо за спасение жизни ребенка», — поблагодарил Нагуманов.

Фото: пресс-служба Альметьевского муниципального района

По словам руководителя, этот случай показал, что такой неприятный инцидент с участием детей может произойти в любой момент. Также он отметил, что это «звонок» для недопущения подобных случаев в будущем.

«Дорогие родители, расскажите детям, что лед — это крайне опасно, на него лучше не выходить. Несмотря на то, что появилась морозная погода, лед не способен выдержать нагрузку даже ребенка. Нельзя, чтобы наши дети оказывались на льду», — предостерег Нагуманов.

#тонкий лед #Альметьевск
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