Мэр Альметьевска приобрел 1,6 тонны парафина для окопных свечей — их изготовят в 9 штабах

Власти Альметьевского района Татарстана во главе с руководителем Тимуром Нагумановым приобрели 1,6 тонны высокоочищенного парафина и передали его представителям девяти волонтерских штабов. Этого количества расходного материала хватит для изготовления 4 тыс. окопных свечей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Альметьевского района.

К главе района обратилась жительница села Старая Михайловка Гульшат Фаттахова. Она — активный волонтер, помогает бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции.

Вместе с другими жителями села Гульшат заготавливает домашнюю лапшу и травяной чай, сушит овощи для приготовления супов и занимается сбором шефской помощи. Сегодня в холодное время года для бойцов особенно актуальны окопные свечи.

Эти «горелки», изготовленные из парафина, картона и жестяных банок, предназначены для использования в полевых условиях для приготовления пищи или обогрева. Такие свечи могут гореть от пяти до восьми часов. Они ценны не только из-за удобства, но и из-за обеспечения безопасности бойцов в окопах, где использование буржуйки невозможно из-за дыма.

Присоединиться к команде волонтеров может любой желающий, обратившись по номеру телефона: 8 (8553) 26-01-01.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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