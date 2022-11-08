Нагуманов о «Казань Экспо»: «Некоторые усомнились, что у мобилизованных такие условия»

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов в прямом эфире поделился впечатлениями о своей поездке в пункт сбора военнослужащих, организованный в «Казань Экспо». Условия для проходящих военную подготовку мобилизованных он назвал «слегка тепличными» и пообещал, что вскоре побывает на учебном полигоне Казанского танкового училища.

«У ребят есть баня, сушилки, душевые, хорошая вкусная еда, которую готовит специализированная организация, а клининг убирает помещения. Некоторые даже высказывали сомнения в тех условиях, которые я показывал», — отметил он.

Однако градоначальник заверил, что показывал все, как есть на самом деле, и что видел своими глазами в «Казань Экспо».

В эти выходные делегация планирует отправится на учебный полигон Казанского танкового училища — также с большим концертом и угощениями. По традиции для родных и близких будет организован автобус от администрации. Сейчас на учебном полигоне находятся 100 мобилизованных альметьевцев. «Предполагаю, что условия на „Казань Экспо“ и танковом полигоне немножко отличаются», — отметил он.

Напомним, ранее мобилизованные пожаловались на бытовые условия в пункте сбора на базе Казанского танкового училища. В ответ Президент РТ Рустам Минниханов призвал проверить жалобы и создать для военнослужащих все необходимые условия в местах сбора и проведения боевого слаживания.