Мэр Альметьевска показал, в каких условиях находятся мобилизованные в «Казань Экспо»

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов побывал сегодня у мобилизованных земляков в «Казань Экспо». В ряде видео и фотоотчетов мэр показал в своем телеграм-канале, в каких условиях находятся парни, которые проходят сейчас военную подготовку.

«Сегодня мы находимся в гостях с концертом у наших боевых ребят. Альметьевцев здесь очень много. Заодно смотрим, как обустроились наши ребята. Это нежилой комплекс, здесь даже борцовские ковры есть. Чего только тут нет», — удивился глава и продемонстрировал душевые кабины, зону столовой, военторга, где можно отовариваться по карточке.

«Вот так выглядят душевые. Ребята говорят, что не ожидали такой возможности. И туалет, и душевые чистые», — продолжил он видеоотчет.

«Ребята говорят: условия очень хорошие, иногда даже чересчур», — цитирует градоначальник мобилизованных.

Сегодня по традиции были организованы автобусы из Альметьевска в Казань для родных и близких мобилизованных граждан. В качестве угощения альметьевцы привезли 250 кг чак-чака. «Привезли ребятам наш фирменный альметьевский баурсак. Чтобы всем хватило», — добавил он.

Далее состоялась большая концертная программа. Перед военнослужащими выступили ансамбль народного танца «Мириданс», балалаечник Адель Мотыгуллин, лауреат международных конкурсов Рамиль Садриев, который исполнил композиции «Бандитский Петербург» и «Шторм».

Концертный блок Диляры Умаровой включил хиты «На большом воздушном шаре», «Ты моё море», «Уфтанма», «Улыбайся» и другие.

«Все мы прекрасно понимаем, что в сложившейся ситуации больше всех волнуются близкие и родные люди, семьи и друзья. Они волнуются и с тревогой смотрят в будущее, но именно их выдержка и любовь — это главный стимул для солдата! Их поддержка, простые человеческие слова будут незримым мостом с родной землей, с родным домом. Родственные чувства родителей, жен, братьев, сестер и детей, это самое мощное оружие в руках защитника Отечества! Дорогие мужчины, будьте уверены, у вас надежный и несокрушимый тыл, где вас ждут, верят и очень сильно любят!» — обратились ведущие со сцены.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района, количество родных, навестивших мобилизованных из числа резерва, в субботу составило 46 человек, в воскресенье – 61. Итого за два дня «Казань Экспо» посетили 107 человек.