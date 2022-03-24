«Меня радует, что идет воспитание чувства благородства»: Мухаметшин о гуманитарной помощи

Сегодня в Ростовскую область из Татарстана отправилась пятая фура c гуманитарной помощью нуждающимся. Погрузку и отбытие товаров проконтролировал Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

«Меня радует то, что идет воспитание чувства благородства, чувства локтя и поддержки, что откликаются жители нашей республики. Мы объединяемся в трудное время для оказания помощи и поддержки главе нашего государства Владимиру Владимировичу Путину и нашим Вооруженным силам, которые, несмотря ни на что, выполняют свой долг», — заявил Мухаметшин.

Перед отправкой фуры Председатель Госсовета РТ осмотрел склад, на котором еще осталось несколько коробок. Всего в машину поместилось около 12 тонн товаров первой необходимости, лекарств, продуктов питания с длительным сроком хранения, одежды, гигиенических средств и детских игрушек.

«Надо сказать большое спасибо всем нашим неравнодушным людям, которые в этой обстановке, непростой для них самих, в условиях санкций находят возможность и поделиться, и поддержать людей, находящихся в тяжелейшей ситуации», — подчеркнул Фарид Мухаметшин.

Он добавил, что это далеко не последняя отправка. На складе остались вещи, которые просто не поместились в машину. Кроме того, молодежные организации продолжают принимать у добровольцев товары для последующей передачи нуждающимся.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей ДНР и ЛНР о помощи. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от СМИ при освещении специальной операции пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.