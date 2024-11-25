Менеджеры, но не авиаторы: «Туполеву» не нашли своего Когогина и почему это проблема

На пост управляющего директора «Туполева» назначен замгендиректора ОАК Александр Бобрышев (слева), который с 2009 по 2014 годы уже руководил предприятием Фото: archive.government.ru

Перестановки в «Туполеве» и ставка на опыт

На пост управляющего директора «Туполева» назначен замгендиректора ОАК Александр Бобрышев, а гендиректором «Яковлева» стал действующий руководитель ПАО «ОАК» Вадим Бадеха, который отныне будет совмещать две должности.

«Передача управления на уровень головной компании ОАК позволит сконцентрировать все ресурсы корпорации на выполнении конкретных задач по своевременной сертификации и запуску серийного производства линейки отечественных гражданских лайнеров», – отмечается в сообщении пресс-службы ОАК.

Очевидно, что руководство корпорации делает ставку на опыт 75-летнего Бобрышева, который с 2009 по 2014 годы уже руководил «Туполевым». В его пользу так же говорит, что он всю свою карьеру реализовал в авиационной отрасли, которую знает, как говорится, от и до. Таким мнением с «Татар-информом» поделился советник Премьер-министра Татарстана Назир Киреев.

«Тимофеев не был профессионалом в авиастроении. Он летчик, любит это дело и всё. Бобрышев же – известный в авиастроении человек, он прошел очень хороший жизненный и трудовой путь. Здесь далеко не все авиационные специалисты могут претендовать на то, чтобы руководить отраслью. Если вы пробежитесь по последним 20-30 годам, то увидите, что руководили этой отраслью люди, которые ни дня не ходили в проходные заводов, НИИ или КБ. Такое положение – это нонсенс», - считает собеседник нашего издания.

Назначение Тимофеева в январе 2024 года прошло под лозунгом «Поставки Ту-214 срывать нельзя» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

5 гендиректоров за 10 лет и антирекорд Тимофеева

Ставка на опыт подчеркивается другими цифрами. За 10 лет на «Туполеве» сменилось пять гендиректоров. Как раз 10 лет назад покинул свой пост гендиректора предприятия сам Бобрышев. После него два года работал Николай Савицких, три года Александр Конюхов, один год Ронис Шарипов, три года Вадим Королев и всего 10 месяцев ныне уволенный Тимофеев. По словам экспертов, все они были неплохими менеджерами, но не авиастроителями.

«В зарубежной практике бывает так, что ставят хорошего бизнесмена, и он не является специалистом. Но менеджер там и менеджер здесь – это большая разница. Там менеджер окружает себя специалистами, и он не берется за них говорить что-то по технике. Он организует работу высоких профессионалов, помогая им. Вот он является менеджером. У нас же это те люди, кто с такой практикой не знакомы, и они все брали на себя. Вот предложите мне, к примеру, стать нейрохирургом, проводить операции. Я откажусь», - объясняет Киреев.

В качестве примера можно взглянуть на карьеру Тимофеева. Наиболее значимые вехи его деятельности связаны с финансовой сферой. К 24 годам он стал председателем правления казанского «ИнтехБанка», а в 2009-м возглавил московский филиал «Ак Барс Банка». Потом работал в сфере реализации инвестиционных проектов в строительстве. В 2019-м внезапно для многих был назначен старшим вице-президентом по операционной деятельности «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС).

Наконец, с октября 2023-го года он стал куратором «Туполева», одновременно занимая должность замгендиректора ОАК по «стратегическому планированию, управлению программами стратегической авиации, управлению капитальным строительством и инфраструктурой». А 17 января 2024 года он был представлен в качестве гендиректора «Туполева». В итоге – антирекорд по пребыванию в кресле гендиректора «Туполева».

Напомним, что назначение Тимофеева в январе 2024 года прошло под лозунгом «Поставки Ту-214 срывать нельзя». Он сам в своем телеграм-канале заверял, что программа серийного производства самолетов Ту-214 до 2030 года идет по плану. «Работа по ее реализации идет по графику», - писал он.

В сентябре 2024 года озвучивались цифры, согласно которым Казанский авиационный завод должен выйти на производство 20 самолетов Ту-214 в год, а первые экземпляры авиакомпании должны получить в 2024-2025 годах.

Напомним, что на 2025-й год был запланирован выпуск четырех самолетов, на 2026-й - семи, а всего до 2030 года - 115.

И эти планы имеют особую важность в нынешних условиях. «В России фактически полностью прекратили выпуск гражданской авиационной техники по всему модельному ряду: местных линий, региональных, ближнемагистральных, магистральных и дальнемагистральных. 95% пассажиров российских авиакомпаний перевозят на иномарках, и 90% грузов перевозят на иномарках. Такое даже представить трудно было лет 25-30 лет назад, потому что каждый четвертый самолет в 1990 году в небе над планетой был советским», - отметил Киреев.

Отрасль авиастроения довольно специфическая, где опытных профессионалов с каждым 10-летием в России становится лишь меньше Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Роль личности в истории, или как «Туполеву» не нашлось своего Когогина

Во всей этой истории, очевидно, что со времен трагически погибшего гендиректора КАПО Виталия Копылова, на одноименном заводе не оказалось руководителя «на годы». А лидеры татарстанской экономики и промышленности исторически как раз держались на личностях. Помимо самого Копылова, здесь уместно назвать, например, гендиректора «КАМАЗа» Сергея Когогина, который «рулит» предприятием с 2002 года. Он провел автогигант через сложные времена.

Также вспомним «красных директоров», в частности, Радика Хасанова, который возглавляет ОАО «ПО «Завод имени Серго» (ПОЗИС) с 1991 по 1998 год и с 2010-го по настоящее время. В этом же ряду генеральный директор АО «Казанский медико-инструментальный завод» Нур Шакиров. Он руководит предприятием и вовсе с 1987-го года. Нельзя не вспомнить и генерального директора ОАО «Завод Элекон» Николая Колесова (1997–2007), который провел казанский завод через сложный этап в истории России. Сейчас он генеральный директор «Вертолеты России». А с 2019-го остается председателем совета директоров АО «Завод Элекон».

Список можно продолжить. Главная мысль такова: для «Туполева» руководителя подобных масштабов не нашлось. Во всяком случае пока. Впрочем, и отрасль авиастроения довольно специфическая, где опытных профессионалов с каждым 10-летием в России становится лишь меньше. В этом смысле назначение Бобрышева – это шанс.

«В Татарстане, если говорить о руководителях, были выдающиеся не только в авиационной отрасли, но и в судостроении, химии, нефтехимии и др. Министрами становились товарищи, которые прошли школу «Татнефти», в судостроении – бывшие директора Зеленодольского завода. Я хочу сказать, что Татарстан всегда славился совмещением науки, технологий и производства», - комментирует Киреев.

Ключевое слово тут – кадры «были». Ну и те, которые еще есть.