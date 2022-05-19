Менделеевские производства будут обеспечены дополнительными точками сбыта

Два завода по выпуску минеральной воды, расположенные в Менделеевском районе, будут обеспечены новыми точками сбыта. С таким поручением во время объезда предприятий выступил руководитель муниципалитета Радмир Беляев.

Как уточнили в пресс-службе Менделеевского района РТ, оба предприятия расположены на территории Ижевского сельского поселения. «Ижевский источник» добывается на территории старшейшего бальнеологического курорта России «Ижминводы» на берегу Камы, «Шифалы Су» – минеральная вода России, которая соответствует ГОСТу.

Руководитель Менделеевска осмотрел производства, пообщался с руководством, продегустировал воду. Помимо экскурсии, состоялся ряд переговоров. По их итогам перед предприятиями поставлена задача расширить линию сбыта. Беляев поручил заняться этим вопросом представителям территории особой экономической зоны, ответственным за экономический блок в районе.

По мнению руководителя района, продукция должна быть доступна не только татарстанцам, но и всем россиянам. «Мы проработаем этот вопрос и окажем необходимую поддержку предпринимателям», — отметил Беляев.

По его словам, сегодня, под давлением санкций, особенно актуальна поддержка местных производителей. «Сегодня объемы продаж производителей минеральной воды стабильные, но перспектива для роста есть всегда. Мы нуждаемся в собственной продукции, а предприниматели нуждаются в нашей помощи, и они ее получат», — заключил он.

Как ранее сообщал «Татар-информ», во всех муниципальных образованиях РТ и отраслевых министерствах по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова созданы оперативные штабы для устойчивого развития экономики. Федеральный оперштаб возглавляет Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.