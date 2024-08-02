Менделеевск ищет инвестора, чтобы «оживить» пустующий хлебокомбинат

В Менделеевске продают бывшее здание хлебокомбината, расположенного на территории Ушковских островов. Стоимость объекта порядка 100 млн рублей. Об этом в Агентстве инвестиционного развития сообщила глава ведомства Талия Минуллина.

«Есть очень хорошее предприятие „Челны-хлеб“, которое ищет нового собственника, чтобы его приобрести. Это порядка 100 млн рублей. Обратите на это, пожалуйста, внимание. Это очень хорошее предприятие, которое можно дальше развивать и следующие очереди делать», — отметила спикер.

Глава Мендлеевского района Радмир Беляев пояснил, что с учетом того, что у «Челны-хлеба» достаточно своих мощностей, сегодня завод в Менделеевске не функционирует.

«Мы ищем инвестора, кто может возобновить работу в хорошем месте — в историческом парке. Это не обязательно хлебокомбинат должен быть. Может быть кафе, ресторан, шоурум какой-нибудь, а может быть, и хлебокомбинат. Мы ищем инвестора для выкупа этой площадки у „Челны-хлеба“ или представления аренды», — уточнил руководитель района.

Ранее Беляев заявил, что в центре Менделеевска построят «достойный» общепит, о чем сообщал «Татар-информ».