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Экономика 30 июля 2024 09:15

Зеленодольский хлебокомбинат выставили на продажу за 40 млн рублей

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Зеленодольский хлебокомбинат выставили на продажу за 40 млн рублей
За 40 млн рублей продают Зеленодольский хлебокомбинат на одном из интернет-сервисов
Фото: © «Татар-информ»

На одном из российских интернет-сервисов появилось объявление о продаже зеленодольского хлебокомбината. Его стоимость продавец оценивает в 40 млн рублей.

«Хлебозавод в собственности находится 18 лет. Расположен в городе Зеленодольск Республики Татарстан в районе с активно развитой инфраструктурой. Удобная транспортная развязка. Имеются все коммуникации: электричество, газ, вода, канализация. Основной выпускаемый продукт — это хлебобулочные изделия. Продукция пользуется большим спросом», — уточняется в объявлении.

Отмечается также, что на территории хлебокомбината находятся главный корпус, магазин, склад подсобного сырья, проходная будка. Земельный участок и недвижимость — в собственности организации. Оценочная стоимость земли, по словам владельца, составляет 65 млн рублей.

В сети зеленодольцы сообщают о том, что сделка уже состоялась, однако объявление с публикации на сайте еще не сняли. «Татар-информ» выясняет подробности.

#продажа
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