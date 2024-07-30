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Зеленодольский хлебокомбинат выставили на продажу за 40 млн рублей
На одном из российских интернет-сервисов появилось объявление о продаже зеленодольского хлебокомбината. Его стоимость продавец оценивает в 40 млн рублей.
«Хлебозавод в собственности находится 18 лет. Расположен в городе Зеленодольск Республики Татарстан в районе с активно развитой инфраструктурой. Удобная транспортная развязка. Имеются все коммуникации: электричество, газ, вода, канализация. Основной выпускаемый продукт — это хлебобулочные изделия. Продукция пользуется большим спросом», — уточняется в объявлении.
Отмечается также, что на территории хлебокомбината находятся главный корпус, магазин, склад подсобного сырья, проходная будка. Земельный участок и недвижимость — в собственности организации. Оценочная стоимость земли, по словам владельца, составляет 65 млн рублей.
В сети зеленодольцы сообщают о том, что сделка уже состоялась, однако объявление с публикации на сайте еще не сняли. «Татар-информ» выясняет подробности.
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