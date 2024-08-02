Беляев заявил, что в центре Менделеевска построят «достойный» общепит

В Менделеевске появятся новые точки общепита, под эти цели власти готовы предоставить три земельных участка в центре города. Об этом в Агентстве инвестиционного развития РТ рассказал глава Менделеевского района Радмир Беляев. Модератором программы «Муниципальный час» выступила руководитель АИР РТ Талия Минуллина.

«Мы заинтересованы в строительстве хорошего ресторана на территории Менделеевска. Под эти цели у нас есть земельный участок, свободные помещения в центре города. Самое главное — нам нужен хороший, достойный общепит. Есть потребность у людей. У нас есть рестораны, но нам надо хорошего уровня. Это точно будет окупаемый проект», — отметил Беляев.

Презентация предоставлена пресс-службой Менделеевского района

В программе «Муниципальный час» глава Менделеевска рассказал и об инвестиционном климате в районе. Объем валового территориального продукта в текущем году составит 45,7 млрд рублей, индекс промышленного производства — 103%. По этому показателю Менделеевский район входит в топ-10 по Татарстану.

Объем инвестиций в основной капитал составляет 2,3 млрд рублей, рынок сбыта — 70 стран. Как ранее сообщал «Татар-информ», средняя заработная плата в городе составляет 72 тыс. рублей. Также стартовало строительство двух арендных домов.