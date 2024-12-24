Менделеевск планирует получить 200 млн рублей по новой программе модернизации сетей ЖКХ

Заявку на 200 млн рублей направил Менделеевский район по новой программе модернизации сетей ЖКХ, объявленной на днях Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом на итоговой пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал глава Менделеевского района Радмир Беляев.

«Мы понимаем, что это достаточно серьёзные средства, решение за Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ», — сказал руководитель муниципалитета, отвечая на вопрос корреспондента информагентства.

Беляев отметил, что власти района рассчитывают на поддержку в этом вопросе, ведь каждый месяц происходят аварии на изношенных сетях. Износ сетей Менделеевского района на сегодняшний день составляет 70%. В месяц происходит как минимум по четыре порыва.

«Мы знаем каждый участок, который надо приводить в порядок, самые проблемные места. И поэтому как только определится лимит, мы сделаем проект, чтобы эффективно провести модернизацию», — заявил он.

«Создавая комфортные условия, открывая парки и скверы, новые объекты, мы понимаем, что в фундаменте — комфорт жителей, а это, прежде всего, система ЖКХ. Мы благодарны Рустаму Нургалиевичу за принятие данной программы!» — отметил Радмир Беляев.

Глава района также отметил в положительном ключе переход сетей из частных рук в государственную собственность. Обслуживанием коммунальных сетей в районе с 2024 года занимается «Таткоммунэнерго».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Правительство Татарстана приняло решение запустить в республике новую программу модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры на сумму 10 млрд рублей.