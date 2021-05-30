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Ру Тат
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30 мая 2021  13:22
Эльза Кузнецова

Проголосовавшие на праймериз менделеевцы прививаются от Covid-19 на счетных участках

Проголосовавшие на праймериз менделеевцы прививаются от Covid-19 на счетных участках
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Жители Менделеевска могут привиться от новой коронавирусной инфекции прямо на счетных участках. Об этом пишут «Менделеевские новости».

На счетном участке, который расположен на базе Центра детского творчества, по списку значатся более 4 тысяч человек. Тут голосуют жители, проживающие по улицам Габдуллы Тукая, Татарстана, Химиков и Чоловского.

«На своем участке проголосовала и привилась. Я за стабильность, благополучие и здоровье», — поделилась жительница города Ирина Бородинова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, избиратели получат два бюллетеня с фамилиями кандидатов по федеральному и одномандатному округам. На участие в праймериз в Татарстане зарегистрированы 96 кандидатов. Проголосовать можно за любое количество кандидатов. Утвердить списки планируется на съезде партии 19 июня.

На праймериз «Единой России» в Татарстане на 12.00 проголосовали 262 тыс. человек.

#менделеевский район #праймериз единой россии #Выборы 2021
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