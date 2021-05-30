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Ру Тат
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30 мая 2021  12:42
Надежда Гордеева

На праймериз «Единой России» в Татарстане на 12.00 проголосовали 262 тыс. человек

На праймериз «Единой России» в Татарстане на 12.00 проголосовали 262 тыс. человек
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В Татарстане на предварительном голосовании партии «Единая Россия» на 12 часов проголосовали более 262 тыс. человек. Об этом сообщил в ситуационном центре праймериз в Казани заместитель Председателя Госсовета РТ, руководитель фракции «Единая Россия» в парламенте Юрий Камалтынов. 

«На данный момент в общей сложности проголосовали уже 262 тыс. избирателей. Я считаю, что это очень хороший показатель. Мы идем даже с небольшим опережением по цифрам предварительного голосования 2016 года. Будем надеяться, что до восьми часов вечера все пройдет так же спокойно, как и на это время», — сказал Камалтынов. 

Он уточнил, что на 12 часов на счетных участках проголосовали 162 тыс. человек и 100 034 человека проголосовали в онлайн-формате.

В Татарстане сегодня проходит очное предварительное голосование партии «Единая Россия» перед выборами депутатов в Госдуму восьмого созыва. В республике открыто 557 счетных участков.

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