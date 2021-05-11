Мемориалы памяти жертв трагедии в Казани появились в Москве, Питере и Екатеринбурге

Стихийные мемориалы, посвященные жертвам трагедии в казанской гимназии №175, появились в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

В Москве люди несут цветы, игрушки и свечи к месту возле представительства Татарстана на 3-ем Котельническом переулке, в Санкт-Петербурге — к зданию представительства Татарстана на 11-й линии Васильевского острова. Также у представительства Татарстана в Екатеринбурге появилась книга для соболезнований.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнем Новгороде временный мемориал организуют на Театральной площади.

В Казани установили импровизированный мемориал возле школы №175.