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Ру Тат
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11 мая 2021  16:20

Мемориалы памяти жертв трагедии в Казани появились в Москве, Питере и Екатеринбурге

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Стихийные мемориалы, посвященные жертвам трагедии в казанской гимназии №175, появились в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

В Москве люди несут цветы, игрушки и свечи к месту возле представительства Татарстана на 3-ем Котельническом переулке, в Санкт-Петербурге — к зданию представительства Татарстана на 11-й линии Васильевского острова. Также у представительства Татарстана в Екатеринбурге появилась книга для соболезнований.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнем Новгороде временный мемориал организуют на Театральной площади.

В Казани установили импровизированный мемориал возле школы №175.

ЧП в казанской школе
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