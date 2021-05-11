В Нижнем Новгороде появится мемориал, посвященный жертвам нападения на казанскую школу

В Нижнем Новгороде на Театральной площади организуют временный мемориал, посвященный погибшим в казанской гимназии №175. Сегодня с 16.00 на этом месте можно будет оставить цветы и зажечь свечи. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Нижегородской области.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил телеграмму с соболезнованиями на имя Президента РТ Рустама Минниханова. «Гибель людей — всегда большое горе. Особенно тяжело осознавать, что среди жертв и раненых есть дети. Это невосполнимая потеря для их семей и всего нашего общества. Мы разделяем вашу боль и глубоко скорбим вместе с вами», — отметил Глеб Никитин.

Также свои соболезнования выразил полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

«Уважаемые родители, ученики, педагоги! Уважаемые жители Татарстана! Скорблю вместе с вами. В результате бесчеловечной и жестокой акции погибли дети и взрослые, многие ранены. Потрясенная этим злодеянием, сегодня вместе с вами скорбит вся страна. И нет таких слов, чтобы боль стала меньше. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Наш общий долг — помочь всем, кто нуждается в помощи, поддержать родителей и учеников. Таких трагедий быть не должно», — передает слова Игоря Комарова его пресс-служба.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что у школы №175 в Казани установили импровизированный мемориал.