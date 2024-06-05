Даниел Маринов: «Не участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом – решение федерации»

2-кратный чемпион России по спортивной гимнастике Даниел Маринов – один из самых талантливых гимнастов страны

Фото: предоставлено Даниелом Мариновым

«Игры БРИКС – знаковое событие не только в масштабах Татарстана, но и всей России»

Даниел, ты участвуешь в Играх БРИКС, и это станет твоим первым опытом выступлений на международном уровне. Расскажи о своих ощущениях…

Я нахожусь в предвкушении этих соревнований. Это весьма знаковое событие не только в масштабах Татарстана, но и всей России. Правда, до сих пор неизвестен состав и итоговое количество участников. Очень надеюсь, что приедет большинство заявившихся стран. Мне хочется как можно скорее погрузиться в атмосферу международных стартов.

Как проходит подготовка сборной по спортивной гимнастике?

В данный момент наша команда находится на спортбазе озера «Круглое» в Москве. Мы тренируемся здесь в течение всего года, а также перед каждым стартом. На нашей базе есть все условия для подготовки: самые лучшие тренажеры в России, отличное питание, медицина на высшем уровне. Как правило, из месяца три недели мы находимся здесь, а на оставшиеся семь дней разъезжаемся по домам и тренируемся у себя.

Сколько ребят будет представлять сборную команду России на Играх БРИКС?

По предварительным данным, шесть человек, но это будут не командные выступления, как это обычно происходит на международных турнирах, а индивидуальные. Все из-за политической обстановки в мире. Многие страны даже отозвали заявки, так как боятся, что у них могут отнять лицензию перед предстоящими Олимпийскими играми. Поэтому список участников, условно, каждый день меняется.

«Это весьма знаковое событие не только в масштабах Татарстана, но и всей России» Фото: minsport.tatarstan.ru

Известно ли, кто из титулованных спортсменов вероятнее всего выступит на Играх?

Не исключено участие олимпийских чемпионов Никиты Нагорного, Давида Белявского, Артура Далалояна, а также чемпиона мира Владислава Поляшова. Но все зависит от того, насколько сильные соперники приедут из-за рубежа.

Накануне старший тренер по спортивной гимнастике России Валентина Родионенко заявила, что участие в Играх олимпийских чемпионов пока под вопросом, а вот тебе оно необходимо. Не обижает ли это?

Меня это нисколько не обижает. У меня пока нет опыта выступлений на международном уровне. Так что я только рад, что меня выдвигают на эти соревнования в качестве кандидата.

Когда планируется приезд вашей делегации в столицу Татарстана?

Официальная дата приезда команды в Казань – 11 июня. На время международных стартов нас должны расселить в Деревне Универсиады. В первый день мы опробуем снаряды, это необходимо перед соревнованиями. Затем начнем подготовку к выступлениям. Нас ждет отработка программы. Тренировки предстоят уже не такие высокоинтенсивные, будет работа в среднем режиме для поддержания тонуса. А сами соревнования пройдут в Центре гимнастики.

«Верю и надеюсь, что вскоре все наладится и будет возможность представить себя на международном уровне в составе России» Фото: minsport.tatarstan.ru

«Выступать за другую страну большого желания нет»

Известно, что ты родился в Болгарии, а живешь в России и у тебя двойное гражданство. Однако ты неоднократно говорил, что на международных соревнованиях хочешь выступать только за Россию. А что, если санкции будут продлены?

Меня очень часто об этом спрашивают. Скажу так – я не привык заглядывать так далеко. Пока что меня все устраивает и выступать за другую страну большого желания нет. Верю и надеюсь, что вскоре все наладится и будет возможность представить себя на международном уровне в составе России.

Будешь ли следить за Олимпийскими играми, которые стартуют в конце июля в Париже?

В этом году я буду особо пристально следить за этими соревнованиями, потому что они пройдут без участия россиян. Интересно сопоставить наш уровень и представить, как бы мы могли выступить на этих стартах.

Никто из российских гимнастов не подавал заявку на участие в ОИ-2024?

Это было решение нашей федерации – не принимать участие под нейтральным флагом. Жаль, конечно, что мы отстранены от соревнований и это произошло не по нашей воле.

Не могу не затронуть историю с допингом. Как думаешь, почему некоторые спортсмены, зная, какие могут быть последствия, все равно прибегают к употреблению запрещенных препаратов?

Я не понимаю, зачем они это делают. В первую очередь с их стороны это как минимум безответственно, ведь в любой момент могут взять пробу. Я против допинга и лично сам бы не стал такими вещами заниматься. Считаю, это нечестно по отношению к тем спортсменам, которые «вывозят» нагрузки за счет своих возможностей.

В январе французская рапиристка не прошла допинг-тест. Но позже она оправдалась, сказав, что запрещенный препарат попал к ней в организм через связь с партнером. Если сопоставить с ситуацией с Камилой Валиевой, все было бы по-другому?

Если честно, впервые слышу о ситуации с француженкой. Но, думаю, в случае с российской спортсменкой это бы не прокатило. Наверное, действительно бывают ситуации, при которых запрещенное вещество может случайным образом попасть в организм. И хорошо, что в таких случаях предусмотрены различные меры апелляции. Но я считаю, что спортсмен всегда несет полную ответственность за то, что он принимает в свой организм. Что касается ситуации с Камилой Валиевой, не вдавался в подробности, так как было много разных версий и я до сих пор не знаю, какая из них правдивая.

«В Казани на Играх БРИКС за меня будет болеть вся моя семья и близкие друзья» Фото: предоставлено Даниелом Мариновым

«Во время награждения на чемпионате России в Казани Никита Нагорный крикнул нам «лошары»

Кто поддерживает тебя на соревнованиях?

В Казани на Играх БРИКС за меня будет болеть вся моя семья и близкие друзья. Также у меня есть девушка Оля, которая тоже профессионально занимается спортивной гимнастикой. К примеру, в «Сириусе» в Сочи на финале ЧР-2024 мы выступали с ней вместе в разные дни и поддерживали друг друга.

Не мешает ли спортивная карьера вашим отношениям?

Нисколько не мешает, скорее наоборот. На самом деле, Оля даже больше спортсмен, чем я. Она дает постоянные советы по поводу питания и того, как важно держать режим. Правда, она уже заканчивает карьеру, потому что решила уделить больше времени учебе.

А с кем-то из титулованных гимнастов поддерживаешь общение?

Очень хорошо общаемся с Никитой Нагорным. Это человек, который провел большую работу над собой. Он часто дает мне очень правильные и нужные рекомендации не только что касается спорта, но и ведения контента в соцсетях.

А как же соперничество?

Мы одна спортивная команда. Для нас, для подрастающего поколения, могут очень пригодиться советы старших товарищей. Возможно, их подсказки помогут нам избежать каких-то ошибок в дальнейшем и тем самым поднять спортивную гимнастику на новый уровень в стране.

Происходили ли какие-то курьезы во время соревнований?

В 2023 году на чемпионате России в Казани произошла забавная ситуация. Во время награждения Никита Нагорный в шутку крикнул Сереже Надину, который стоял на пьедестале после него третьим, – «лошара». Мы все втроем над этим посмеялись. Затем во время пресс-подхода один из журналистов, уже после того как выключил диктофон, поинтересовался этим. Мы объяснили, что это была шутка и ничего оскорбительного и обидного в этом нет.

Через несколько дней мы узнаем, что об этой шутке написали в прессе. Затем в соцсетях появились комментарии, что, мол, Никита издевается над нашим поколением и тому подобное. Он даже принес нам публичные извинения в соцсетях, разумеется, это тоже было в юмористической форме. В общем, произошел небольшой резонанс. После чего мы подумали, что в этом есть свои плюсы и такие случаи повышают интерес общественности к спортивной гимнастике. К примеру, вокруг фигурного катания тоже периодически возникают разные неоднозначные ситуации и от этого популярность вида спорта растет.

«В этом году, когда я стал двукратным чемпионом страны, мне присудили одну из самых престижных наград – «Спортсмен года». Мне, конечно же, очень приятно» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В тренерской деятельности себя не вижу. После завершения спортивной карьеры больше хочется участвовать в социально-спортивной деятельности»

Известно, что ты собираешься поступать в институт. Куда и на какую специальность?

Я принял решение по стандарту поступить на тренерскую специальность в Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. Правда, пока в тренерской деятельности себя не вижу. После завершения спортивной карьеры больше хочется участвовать в общественно-спортивной деятельности в качестве делегата мероприятий и популяризировать спортивную гимнастику.

Кстати, два года подряд в стенах Поволжского университета тебя награждали на церемонии подведения спортивных итогов республики. В этом году тебе вручал награду Раис РТ Рустам Минниханов. Также на церемонии присутствовали министр спорта Владимир Леонов и олимпийский чемпион Алексей Немов. Удалось ли с ними о пообщаться?

В прошлом году, после первой победы на чемпионате России меня наградили в номинации «Открытие года». В этом году, когда я стал двукратным чемпионом страны, мне присудили одну из самых престижных наград – «Спортсмен года». Мне, конечно же, очень приятно. После мероприятия с Рустамом Нургалиевичем Миннихановым, к сожалению, не успели пообщаться, но наша сборная была на приеме у Раиса республики после победы на спартакиаде сильнейших. С Владимиром Александровичем Леоновым в тот же день удалось пообщаться подольше. Он много рассказывал про другие виды спорта – это интересно. Алексей Юрьевич Немов – кумир моего детства, и с ним мы чаще всего на связи. Кстати, недавно у него был день рождения, конечно же, поздравил его с этим событием. Кроме того, я несколько раз участвовал в его театрализованном спортивном шоу «Легенды спорта».

Как часто удается участвовать в подобных мероприятиях?

Если я не ошибаюсь, в проекте Алексея Немова я принимал участие четыре раза. Также у меня был опыт выступления в шоу «Дуэль» Светланы Хоркиной. Считаю, что подобные мероприятия очень важны в масштабах нашей страны. Они способствуют популяризации спортивной гимнастики и позволяют обычному человеку ближе познакомиться с красотой нашего вида спорта.

В какой стране, на твой взгляд, уровень спортивной гимнастики остается на высоте?

Этими странами всегда считались Япония, Китай и Россия. На протяжении многих лет мы конкурировали между собой, а остальные державы на нас равнялись.

«Думаю, у ребят сейчас немного иные цели и мотивации. Они уже выступали на международном уровне, поэтому меньше стимула на уровне местных соревнований» Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

«За спортивную карьеру в гипсе ходил 12 раз»

За счет чего на двух последних чемпионатах России тебе удалось обойти даже олимпийских чемпионов Никиту Нагорного и Артура Далалояна?

Думаю, у ребят сейчас немного иные цели и мотивации. Они уже выступали на международном уровне, поэтому меньше стимула на уровне местных соревнований. В отличие от нас, более молодых спортсменов, у которых большое желание проявить себя и доказать свое мастерство.

Когда речь заходит об успехах, нельзя не упомянуть о тренерах, которые приложили к этому большое участие. Расскажи подробнее о том, кто провел тебя по пути от детского спорта во взрослый.

Мой самый первый детский тренер – Гилязетдинова Альбина Фаридовна. Она специализируется на тренировках с самыми юными гимнастами. Когда пришло время, она передала меня в руки наставника, который работает с более старшим возрастом, – к Синцовой Марии Борисовне. Юношеские годы прошли под ее началом. После чего я перешел к Курмангалину Радику Батыршаевичу, по совместительству ее супругу. Радик Батыршаевич до сих пор курирует мой тренировочный процесс. Вместе с тем Мария Борисовна как вторая мама. Всегда поддерживает во время соревнований и находит нужные слова.

Отличался ли ты чем-нибудь среди своих сверстников?

В детстве я был шебутным ребенком, часто хулиганил и своей энергичностью отличался от остальных. За счет ловкости и координации мне удавалось выполнять довольно сложные элементы. На тот момент я, конечно, не обладал какой-то техникой и чистотой выполнения упражнений.

Назови свои сильные и слабые стороны.

С детства моей слабой стороной остается гимнастический конь. На этом снаряде мне удается получать нормальные оценки за счет чистоты исполнения. Из сильных сторон в многоборье является перекладина. Изначально этот снаряд меня не особо привлекал, но впоследствии стал моим любимым.

Бывает ли у гимнастов период как такового межсезонья или перерыв на отдых?

У нас бывает отпуск один раз в году. В это время у нас проходят восстановительные сборы. В последние годы наша команда выезжает в Абу-Даби. Тренировки не такие интенсивные, как во время подготовки к соревнованиям. Мы посвящаем этот период изучению новых элементов.

«Из активных увлечений минувшей зимой я освоил сноуборд» Фото: предоставлено Даниелом Мариновым

А как любишь проводить свободное время?

Я занимаюсь ведением соцсетей. У меня есть свой ютуб-канал, посвященный спортивной гимнастике. Также стараюсь уделять время чтению книг и изучению английского языка. Очень люблю прогулки. Из активных увлечений – минувшей зимой я освоил сноуборд.

Были ли у тебя серьезные травмы за спортивную карьеру?

Как-то раз я решил посчитать, сколько раз ломал пальцы и ходил в гипсе. Это было ровно 12 раз. Еще одна частая проблема среди гимнастов – это спина. Также много раз подворачивал голеностопы. На данный момент болит плечо. Так что упражнения на кольцах начинаю тренировать только сейчас, за неделю до старта, чтобы подготовиться к многоборью. Была речь об операции, но из-за плотного соревновательного графика пока пришлось отказаться от этого. Поддерживаю состояние за счет уколов и восстановительной физиотерапии.