Медведева оценила борьбу Валиевой, Трусовой и Щербаковой за золото в Пекине

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева конкуренцию в женском одиночном катании между Камилой Валиевой, Александрой Трусовой и Анной Щербаковой в борьбе за золото Олимпийских игр в Пекине.

«Большую часть моей карьеры было так. Чемпионат мира 2016 года едут три девочки: я, Аня Погорилая и Лена Радионова. И мы на все соревнования едем втроём. И пьедестал всё время так и складывался: я, Аня, Лена или я, Лена, Аня. Мы одинаково соревновались, и дебатов было намного меньше, потому что страна болела за нас троих. Сейчас же фанаты начали разделяться: за Аню, за Камилу, за Сашу. А девочки на самом деле просто выходят и работают. И я надеюсь, что их никак это не касается и их нельзя сбить этим информационным потоком», — сказала Медведева.

Ранее известный комментатор и легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова предсказала России проблемы с судейством на турнире по фигурному катанию на Олимпиаде.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» публиковала расписание олимпийского турнира по фигурному катанию.