Медведева о Валиевой: «Мы совсем забыли, что Россию на Олимпиаде представят 3 фигуристки»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева прокомментировала стартующие сегодня прокаты короткой программы в женском одиночном разряде на Олимпийских играх в Пекине.

По мнению Медведевой, на фоне допингового скандала все забыли, что Россию на соревнованиях представят три фигуристки, а не одна Камила Валиева. Ранее наше издание сообщало время выхода на лед российских фигуристок Камилы Валиевой, Александры Трусовой и Анны Щербаковой.

«Вчера Илья Авербух сказал очень правильные слова, что мы совсем забыли о том, что Россию на Олимпиаде в женском одиночном катании представят сразу 3 фигуристки! Я знаю, какой сложный путь был у каждой из этих девочек, знаю, что они сейчас чувствуют. Знаю, что чувствуют те, кто не попал на Олимпиаду», — написала Медведева на своей странице в Instagram.

Медведева призвала объединиться всех поклонников фигурного катания, несмотря на личные симпатии к той или иной спортсменке. «У каждого могут быть свои симпатии, но я предлагаю нам всем объединиться и болеть за всех трёх выдающихся спортсменок. Они все заслуживают внимания и приехали сюда за медалями. Я искренне болею за каждую из вас. И надеюсь, что после Игр крепко вас обниму! Вы — лучшие!» — заявила Медведева.

Напомним, что Валиева сможет принять участие в личных соревнованиях Олимпиады, несмотря на обнаруженное запрещенное вещество в крови. РУСАДА сняло временное отстранение от соревнований с Камилы Валиевой, а CAS отклонил апелляцию WADA и ISU на данное решение.

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» объясняла все важные аспекты решения CAS по допинговому скандалу вокруг Камилы Валиевой.