Медведев жестко отреагировал на теракт на Крымском мосту

Никакие меры не сработают в борьбе с террористами, которые понимают только язык силы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Отвечать на теракты он призвал персональными «совсем негуманными» методами.

«Мировой и наш собственный опыт показывает, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещеваниями», – написал он в своем телеграм-канале.

Политик призвал искать и ликвидировать инициаторов и подельников терактов, и отказываться при этом от «пресной идеи судебного процесса над ними». «Но главное – уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались. Это трудно, но возможно», – добавил Медведев.

Напомним, сегодня ночью два украинских беспилотника атаковали Крымский мост. В результате происшествия погибли двое человек и пострадал ребенок. Как ранее сообщил «Татар-информ», СК РФ возбудил уголовное дело в связи с происшествием. В МИДе РФ обвинили в причастности к ЧП британские и американские спецслужбы.