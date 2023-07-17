Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Медведев жестко отреагировал на теракт на Крымском мосту
Никакие меры не сработают в борьбе с террористами, которые понимают только язык силы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Отвечать на теракты он призвал персональными «совсем негуманными» методами.
«Мировой и наш собственный опыт показывает, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещеваниями», – написал он в своем телеграм-канале.
Политик призвал искать и ликвидировать инициаторов и подельников терактов, и отказываться при этом от «пресной идеи судебного процесса над ними». «Но главное – уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались. Это трудно, но возможно», – добавил Медведев.
Напомним, сегодня ночью два украинских беспилотника атаковали Крымский мост. В результате происшествия погибли двое человек и пострадал ребенок. Как ранее сообщил «Татар-информ», СК РФ возбудил уголовное дело в связи с происшествием. В МИДе РФ обвинили в причастности к ЧП британские и американские спецслужбы.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»