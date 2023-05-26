Медведев заявил о необходимости обеспечивать штурмовиков снарядами сверх нормы

Бойцов штурмовых отрядов следует обеспечивать вооружениями в приоритетном порядке. Об этом заявил журналистам во время визита во Вьетнам заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Политик убежден, что количество снарядов, которые получают бойцы-штурмовики, «должно быть в несколько раз больше установленных нормативов».

При этом экс-президент РФ признал, что в начале специальной военной операции на Украине российская сторона Россия столкнулась с нехваткой ряда видов вооружений, в том числе беспилотников и прицелов.

Остального оружия, по мнению Медведева, у России вполне достаточно. «У нас много танков Т-72, Т-80, Т-90М, есть „Армата“, хотя она и новая совсем», — сказал он.

Ранее на нехватку боеприпасов во время боев за Артемовск (украинское название города — Бахмут) не один раз жаловался основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин.

Upd. (12.44): Министерство обороны РФ в своих сводках именует подразделения ЧВК «штурмовыми отрядами», не всегда указывая их принадлежность к группе «Вагнер».