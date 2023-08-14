Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Медведев опубликовал анекдот о вступлении Финляндии в НАТО
Вступление Финляндии в НАТО подобно анекдоту-парадоксу, заметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Получается, что Хельсинки вступает в альянс из-за «угроз России», а причиной этих «угроз» является присоединение к НАТО.
«— Пекка, а зачем наша страна вступила в НАТО?/ — Нам угрожают русские./ — А почему они нам угрожают?/ — Потому, Матти, что мы вступаем в НАТО», — написал он в своем телеграм-канале.
Ранее Президент России Владимир Путин назвал решение Финляндии отказаться от военного нейтралитета ошибкой, так как ей ничего не угрожало.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»