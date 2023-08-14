Медведев опубликовал анекдот о вступлении Финляндии в НАТО

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Вступление Финляндии в НАТО подобно анекдоту-парадоксу, заметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Получается, что Хельсинки вступает в альянс из-за «угроз России», а причиной этих «угроз» является присоединение к НАТО.

«— Пекка, а зачем наша страна вступила в НАТО?/ — Нам угрожают русские./ — А почему они нам угрожают?/ — Потому, Матти, что мы вступаем в НАТО», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Президент России Владимир Путин назвал решение Финляндии отказаться от военного нейтралитета ошибкой, так как ей ничего не угрожало.