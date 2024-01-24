Медведев заявил, что сбитый Ил-76 с пленными только начало в борьбе украинских элит

Сбитый над Белгородской областью самолет Ил-76, на борту которого находились пленные бойцы ВСУ, — результат борьбы неонацистских элит в Киеве, уверен зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Светлая память нашим летчикам. Они герои. Украинские семьи не дождались из России своих пленных», — написал он в своем телеграм-канале.

По мнению Медведева, дальше ситуация будет лишь ухудшаться: по приказу Киева продолжат уничтожаться свои же военные и пленные, бомбиться города и села, умирать старики и дети.

«Тут для жовто-блакитных тварей нет никаких ограничителей. Ведь на карту поставлено главное — власть и деньги», — подытожил Медведев.

Напомним, что на борту сбитого военно-транспортного самолета находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых транспортировали для обмена, а также 6 членов экипажа и 3 сопровождающих. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что все они погибли.

По данным украинских СМИ, сбить самолет могли сами Вооруженные силы Украины.