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Медведев заявил, что сбитый Ил-76 с пленными только начало в борьбе украинских элит
Сбитый над Белгородской областью самолет Ил-76, на борту которого находились пленные бойцы ВСУ, — результат борьбы неонацистских элит в Киеве, уверен зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Светлая память нашим летчикам. Они герои. Украинские семьи не дождались из России своих пленных», — написал он в своем телеграм-канале.
По мнению Медведева, дальше ситуация будет лишь ухудшаться: по приказу Киева продолжат уничтожаться свои же военные и пленные, бомбиться города и села, умирать старики и дети.
«Тут для жовто-блакитных тварей нет никаких ограничителей. Ведь на карту поставлено главное — власть и деньги», — подытожил Медведев.
Напомним, что на борту сбитого военно-транспортного самолета находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых транспортировали для обмена, а также 6 членов экипажа и 3 сопровождающих. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что все они погибли.
По данным украинских СМИ, сбить самолет могли сами Вооруженные силы Украины.
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