Медведев заявил, что поставляемая на Украину техника «станет ржавым металлоломом»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал в своем Telegram-канале на анонсированные поставки Украине основных боевых танков, произведенных в странах Запада.

«Трое <…> из Варшавы, Вильнюса и Киева, страдающих от имперских амбиций и фантомных болей, вызванных потрепавшей их историей, собрались во Львове. И молятся, как выяснилось, на танки», — написал экс-президент России, имея в виду сегодняшнюю встречу лидеров Польши, Литвы и Украины.

«„Леопарды“ там всякие, модернизированные нашими врагами Т-72, о которых я вчера говорил, еще какой-то английский неликвид», — желая продемонстрировать пренебрежение, перечислил Медведев.

Вместе с тем бывший Президент РФ выразил уверенность в том, что «всё это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет» Украину от поражения.

Кроме того, Дмитрий Медведев вспомнил о слухах, ходящих преимущественно в российском информационном пространстве, о готовящейся аннексии западных украинских областей и заявил, что Львов «снова будет носить имя Лемберг».

Ранее польский лидер Анджей Дуда сообщил, что его страна предоставит Украине роту основных боевых танков Leopard 2 «в рамках создания коалиции». Великобритания в свою очередь намерена предоставить украинской стороне некоторое число своих танков Challenger 2.