Медведев заявил, что дефолт России грозит дефолтом Европы

Дефолт России может обернуться дефолтом Европы. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Таким образом экс-президент и экс-премьер отреагировал на слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, предупредившей, что из-за санкций, введенных странами Запада, «государственное банкротство России» стало «лишь вопросом времени».

«Дефолт России может обернуться дефолтом Европы. И моральным, и, вполне вероятно, материальным. Финансовая система ЕС не вполне устойчива, доверие людей падает», — написал Медведев. По его мнению, «так сильно не трясло» даже во время мирового экономического кризиса 2008 года.

«Ждите мощной благодарности рядовых европейцев за гиперинфляцию <…>, за отсутствие элементарных продуктов в магазинах и за наплыв беженцев <…>. Тогда уж брюссельским теткам и дядькам придётся сменить риторику», — убежден бывший глава российского государства в 2008–2012 годах.

Утром 24 февраля 2022 года Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против РФ.

Позднее, 6 апреля, блокировка активов не позволила Минфину исполнить обязательства по евробондам в валюте из-за отказа иностранного банка. Ведомство произвело выплату в рублях и заявило, что Россия не объявляла дефолт.