Глава Еврокомиссии заявила, что санкции Запада приведут к дефолту России

Санкции Запада всё сильнее влияют на экономику России, и поэтому ее дефолт является лишь вопросом времени. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет немецкая газета BILD am Sonntag.

«Санкции неделя за неделей все глубже въедаются в российскую экономику: экспорт товаров в Россию рухнул на 70%. <…> ВВП <…>, по нынешним прогнозам, снизится на 11%», — подчеркнула фон дер Ляйен, напомнив, что сотни компаний и тысячи специалистов покинули РФ.

В связи с этим глава Еврокомиссии уверена, что «государственное банкротство России — это лишь вопрос времени».

Утром 24 февраля 2022 года Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против РФ.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на данные Минфина, на 1 февраля внешний государственный долг РФ равнялся 59,5 млрд долларов, в том числе задолженность по внешним облигационным займам составляла 38,97 млрд долларов.

Позднее, 6 апреля, блокировка активов не позволила Минфину исполнить обязательства по евробондам в валюте из-за отказа иностранного банка. Ведомство произвело выплату в рублях и заявило, что Россия не объявляла дефолт.