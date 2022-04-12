Минфин: Россия не объявляла дефолт по своим обязательствам по евробондам

Информация, опубликованная американской телекомпанией CNN, о том, что Россия якобы объявила дефолт по обязательствам по евробондам, не соответствует действительности. Об этом заявили в российском Минфине, сообщает РИА Новости.

«Россия не объявляла дефолт по своим обязательствам по евробондам», — подчеркнули в ведомстве.

В сообщении Минфина отмечается, что дефолт означает отсутствие у должника средств для исполнения долговых обязательств или нежелание исполнять эти обязательства при наличии средств, однако ни одна из ситуаций не подходит к России.

«У Российской Федерации достаточно средств для своевременного обслуживания и погашения всех своих долговых обязательств», — сказали в ведомстве.

В заявлении Минфина отмечается, что запретительные меры американских властей прежде всего ущемили интересы зарубежных инвесторов, а искусственное создание препятствий для осуществления платежей, погашения и обслуживания российского госдолга в иностранной валюте можно расценивать как очередное неисполнение ее иностранными контрагентами своих контрактных обязательств. Поэтому, подчеркнули в Минфине, все претензии кредиторов должны быть переадресованы властям государств, которые незаконно создали препятствия для исполнения Россией своих долговых обязательств.

Ранее в интервью глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Россия будет судиться, если Запад объявит стране дефолт по неисполнению обязательств по еврооблигациям.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили решение и начали ужесточать санкции против России.