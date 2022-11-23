Медведев: Запад напрасно надеется на истощение запасов оружия в России

США и их союзники внимательно следят и подсчитывают пуски и запасы высокоточного оружия в России. Однако они напрасно надеются на их истощение, уверен зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Враги продолжают внимательно „калькулировать“ наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит!» — заявил он в своем телеграм-канале, показав запасы модели высокоточного оружия от научно-производственного предприятия «Регион».

Ранее издание Le Monde заявило, что Запад уже истощил запасы оружия из-за поставок на Украину. Так, в ФРГ уже вынуждены отклонять некоторые из просьб о военной помощи.