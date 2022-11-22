ФРГ начала отказывать странам в поставках военной помощи

ФРГ оказалась на пределе из-за поставок вооружений другим странам. Теперь ей приходится отклонять новые просьбы из-за обязательств перед НАТО, заявила глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт.

«Мы сейчас находимся на абсолютной границе в плане того, что мы можем отдать. Мы хотим быть в состоянии обеспечивать оборону [своей] страны и НАТО», — цитирует ее ТАСС.

Она рассказала, что Германии уже пришлось отказать третьим странам в поставках вооружений, но просьбы о военной поддержке все еще продолжают поступать. «Скрепя сердце я должна отклонять некоторые из них, потому что как у министра обороны Германии у меня есть обязательства», — подчеркнула политик.

Ламбрехт добавила, что, несмотря на сложности, Германия не откажется от военной помощи Украине.