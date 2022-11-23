news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
23 ноября 2022  10:58

Le Monde: Запад истощил свои запасы оружия из-за поставок Киеву

news_top_970_100

Оружейные запасы в странах Запада, в том числе в Соединенных Штатах, достигли критически низких значений из-за поставок Киеву. При этом возможности по их восполнению оказались весьма ограничены. Об этом пишет газета Le Monde, передает ТАСС.

«Чтобы позволить украинцам противостоять ударам русских Запад широко раскрыл ворота своих арсеналов, в первую очередь США, обеспечившие две трети военной помощи», – сказано в материале. 

Издание упоминает передачу Киеву более 1 млн снарядов, десятки тысяч противотанковых и противовоздушных ракетных установок, корректируемых снарядов и беспилотников.

В своем материале авторы ссылаются на ряд аналитиков, согласно которым запасы ряда вооружений в Штатах «опустились ниже уровня, необходимого для военного планирования и обучения». Вашингтону пришлось обратиться к Южной Корее с запросом о покупке 100 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов для передачи Украине, однако, как отмечают аналитики, Сеул выступает против, потому что не хочет поставлять вооружения в страны, вовлеченные в конфликт.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. 
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100