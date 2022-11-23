Le Monde: Запад истощил свои запасы оружия из-за поставок Киеву

Оружейные запасы в странах Запада, в том числе в Соединенных Штатах, достигли критически низких значений из-за поставок Киеву. При этом возможности по их восполнению оказались весьма ограничены. Об этом пишет газета Le Monde, передает ТАСС.

«Чтобы позволить украинцам противостоять ударам русских Запад широко раскрыл ворота своих арсеналов, в первую очередь США, обеспечившие две трети военной помощи», – сказано в материале.

Издание упоминает передачу Киеву более 1 млн снарядов, десятки тысяч противотанковых и противовоздушных ракетных установок, корректируемых снарядов и беспилотников.

В своем материале авторы ссылаются на ряд аналитиков, согласно которым запасы ряда вооружений в Штатах «опустились ниже уровня, необходимого для военного планирования и обучения». Вашингтону пришлось обратиться к Южной Корее с запросом о покупке 100 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов для передачи Украине, однако, как отмечают аналитики, Сеул выступает против, потому что не хочет поставлять вооружения в страны, вовлеченные в конфликт.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.