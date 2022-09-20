Медведев заявил, что референдумы на Донбассе полностью изменят вектор развития России

Референдумы в народных республиках Донбасса о присоединении к России освобожденных территорий полностью изменят вектор развития России на десятилетия. После их проведения ни один будущий глава российского государства не сможет повернуть эти решения вспять, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«После их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер. (…). Именно поэтому этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их и необходимо проводить», — написал политик в своем телеграм-канале.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Общественная палата Луганской народной республики призвала к скорейшему проведению референдума, чтобы повысить безопасность республики и ее жителей и расширить возможности для возвращения к мирной жизни.

В ДНР, последовали примеру ЛНР и также заявили о необходимости немедленно провести голосование о включении республики в состав России. Население Херсонской области позже обратилось в администрацию своего региона с аналогичной просьбой.

Напомним, 21 февраля Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР, а 24 февраля Россия по указу главы государства начала проводить на Украине специальную военную операцию.