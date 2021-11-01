Медведев: Россия с весны 2021 года находится в пятой фазе пандемии Covid-19

Россия с весны 2021 года находится в пятой фазе пандемии коронавируса Covid-19. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, экс-президент и экс-премьер Дмитрий Медведев в статье «Шесть уроков одной пандемии», опубликованной в «Российской газете».

«В пятую фазу пандемии мы вступили весной этого года, и этот период продолжается до сих пор. Сейчас мы наблюдаем очередной подъем уровня заболеваемости <…>», — констатировал политик. При этом он объяснил исторические максимумы официально зарегистрированных случаев коронавируса в стране «большим объемом тестирования».

«Уровень заболеваемости колеблется на весьма высоком, почти критическом уровне, идет массовая вакцинация. При этом жизнь в новой реальности требует продуманных, взвешенных решений, долгой „окопной“ войны с пандемией», — добавил Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ уверен, что «эту борьбу следует вести общими силами всех стран». «Невзирая на все объективные трудности и тем более — на чьи-либо политические амбиции», — подчеркнул он.

Ранее Президент России Владимир Путин на саммите G20 призвал к взаимному признанию вакцин от коронавируса. Его инициативу поддержал руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Российский лидер неоднократно призывал сограждан прививаться от Covid-19, подчеркивая необходимость вакцинации для победы над пандемией.