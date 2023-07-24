Медведев призвал выбирать более нестандартные украинские цели для ответных ударов

Необходимо выбирать нестандартные объекты для ответных ударов по украинской инфраструктуре и быть готовыми к попыткам Вооруженных сил Украины атаковать российские гражданские объекты. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«У нашего противника не получается добиться успехов в ходе контрнаступления. Значит, нужны информационные победы. Пусть дутые и иррациональные. Поэтому удары по гражданским объектам <...> тоже приемлемы», — написал экс-президент РФ в своем Telegram-канале.

Политик призвал не только атаковать украинские хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы, но и обратить внимание на другие места, где российскую армию пока не ждут, для более весомого эффекта.

В ночь на 24 июля украинские беспилотники атаковали Крым. Также утром этого же дня была предпринята попытка удара по Москве. В Министерстве обороны РФ утверждают, что все дроны удалось сбить.