Медведев предупредил «наглых британцев» о последствиях размещения военных на Украине

Размещение официального воинского контингента Великобритании на Украине будет означать объявление войны России. Об этом, комментируя «историческое соглашение» в сфере безопасности с Киевом, которое анонсировало британское Правительство, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Надеюсь, наши извечные враги наглые британцы понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране», — отметил он.

Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак уже прибыл в Киев для подписания этого соглашения. Медведева заинтересовало, как бы отреагировал Запад, если бы в центре Киева британская делегация попала под обстрел, подобный тому, из-за которого погибли несколько десятков мирных жителей Белгорода.

Напомним, что в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ 30 декабря погибли 25 человек, в том числе пять детей, еще более 100 были ранены. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся «терактом».

При обстреле 2 января погиб один горожанин, при обстреле в ночь на 5 января пострадали двое жителей Белгорода.